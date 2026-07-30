Маклин Селебрини подписа договор за 94 милиона долара със Сан Хосе в НХЛ

Канадският нападател Маклин Селебрини подписа нов договор с отбора на Сан Хосе Шаркс, който ще го направи най-скъпоплатения играч в Националната хокейна лига, съобщава "Ройтерс".

20-годишният център продължи контракта си с пет сезона до лятото на 2032 година срещу 94 милиона долара.

Селебрини беше избран под номер 1 в драфта на новобранците през 2024 година, а през последната кампания записа рекордните в историята на Сан Хосе 115 точки (45 гола и 70 асистенции), като стана първият хокеист на възраст до 20 години след легендата Уейн Грецки, който завършва редовния сезон в лигата с над 40 гола и 70 асистенции.

Нападателят има общо 178 точки (70 гола и 108 асистенции) в 152 срещи в НХЛ досега.