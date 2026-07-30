Балкански грандове са сред потенциалните съперници на Левски в плейофигте на Шампионската лига по футбол

Балканските футболни грандове Цървена звезда (Сърбия), Динамо Загреб (Хърватия) и АЕК Атина (Гърция) са сред потенциалните съперници на Левски в плейофите на Шампионската лига. Жребият е на 3 август (понеделник).

"Сините" си осигуриха място в третия квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир, след като снощи елиминираха румънския първенец Университатя Крайова.

Така възпитаниците на Хулио Веласкес си осигуриха сблъсък с Кайрат Алмати (Казахстан), а победителят в него ще се класира за решаващите мачове за влизане в основната фаза на Шампионската лига.

Левски не е играл в групите на надпреварата от две десетилетия от дебюта на български отбор в тях през сезон 2006/2007.

С успеха в Румъния снощи столичани пък си гарантираха участие в Евротурнирите до декември, като със сигурност ще играят най-малко в групите на Лигата на конференциите.

потенциални съперници на Левски в плейофите на Шампионската лига:

победителят от Цървена звезда (Сърбия) - Апоел Беер Шева (Израел)

победителят от Динамо Загреб (Хърватия) - Кауно Жалгирис (Литва)

Селтик (Шотландия)

победителят от Слован Братислава (Словакия) - Мялби (Швеция)

АЕК Атина (Гърция)