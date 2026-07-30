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Юноша на Нефтохимик (Бургас) подписа договор за три години с италианския Сампдория

Атанас Василев
Юноша на Нефтохимик (Бургас) подписа договор за три години с италианския Сампдория
Юноша на Нефтохимик (Бургас) подписа договор за три години с италианския Сампдория
Младият защитник Михаил Янакиев (на преден план) ще играе в юношите на италианския Сампдория. Снимка: фейсбук-профил на Тихомир Янакиев
Бургас,  
30.07.2026 00:58
 (БТА)

Юношата на Нефтохимик (Бургас) Михаил Янакиев ще продължи от новия сезон кариерата си в школата на италианския Сампдория (Генуа), съобщиха от последния му клуб в Бургас.

Роденият през 2010 година централен защитник подписа тригодишен професионален договор с шампиона на Италия за 1991 г. През първия си сезон на Ботуша той ще играе в отбора до 17 години.

Високият 190 см защитник започва своята кариера в родния Созопол, преди да премине в Нефтохимик, където играе три години под ръководството на Николай Кръстев и Васил Цветанов.

В крайна сметка качествената работа както на треньорите, така и на Янакиев, се отплати. Преди да подпише договора, бранителят изкара успешни проби, след което дойде и предложението. От клуба изказаха и специални благодарности на агенцията PMRS Managment, която е работила по трансфера.

Така в този отбор ще се състезават двама млади таланти, излезли от школата на Нефтохимик. Заедно с Янакиев, при „моряците“ от Сампдория е и вратарят Андрей Кръстев.

/АВ/

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