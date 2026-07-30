Треньорът на Карабах Гурбанов: "Не можем да вкараме колкото на Лудогорец, но важно е да победим"

Треньорът на Карабах Гурбан Гурбанов даде пресконференцията преди реванша с ЦСКА, който ще се играе в четвъртък вечер на националния стадион "Васил Левски" в столицата.

"Мачът е много важен и за двата отбора. Знаем, че ЦСКА е настроен за победа, но така сме и ние. Двубоят ще е добър за феновете и всеки може да победи. Няма да е кой знае колко различен мач от първия. Противникът е много силен, така че играчът ще е доста емоционално. Имаме опит в Европа, но ЦСКА също има. Ние трябва да сме хладнокръвни. Не мислим за миналото. Рядко се случва да вкараме толкова голове, колкото срещу Лудогорец преди няколко години и едва ли сега може да стане така. Важно е какво ще направим. Дали ще победим с един гол или повече няма значение, стига да успеем", смята Гурбанов.

Първата среща завърши при резултат 0:0 и така всичко ще се реши в София. По програма тимът на Карабах не тренира в София, а футболистите само се започнаха с терена на "Васил Левски".