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Треньорът на Карабах Гурбанов: "Не можем да вкараме колкото на Лудогорец, но важно е да победим"

Христо Бонински
Треньорът на Карабах Гурбанов: "Не можем да вкараме колкото на Лудогорец, но важно е да победим"
Треньорът на Карабах Гурбанов: "Не можем да вкараме колкото на Лудогорец, но важно е да победим"
БТА, София (29 юли 2026) Пресконференция на старши треньорът на азербайджанския ФК „Карабах“ Гурбан Гурбанов преди срещата-реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу ЦСКА, се провежда в зала „Родина“ на национален стадион „Васил Левски“. Снимка: Благой Кирилов/БТА (ХТ)
София,  
30.07.2026 00:46
 (БТА)

Треньорът на Карабах Гурбан Гурбанов даде пресконференцията преди реванша с ЦСКА, който ще се играе в четвъртък вечер на националния стадион "Васил Левски" в столицата.

"Мачът е много важен и за двата отбора. Знаем, че ЦСКА е настроен за победа, но така сме и ние. Двубоят ще е добър за феновете и всеки може да победи. Няма да е кой знае колко различен мач от първия. Противникът е много силен, така че играчът ще е доста емоционално. Имаме опит в Европа, но ЦСКА също има. Ние трябва да сме хладнокръвни. Не мислим за миналото. Рядко се случва да вкараме толкова голове, колкото срещу Лудогорец преди няколко години и едва ли сега може да стане така. Важно е какво ще направим. Дали ще победим с един гол или повече няма значение, стига да успеем", смята Гурбанов.

Първата среща завърши при резултат 0:0 и така всичко ще се реши в София. По програма тимът на Карабах не тренира в София, а футболистите само се започнаха с терена на "Васил Левски".

/ХБ/

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