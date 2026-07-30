Треньорът на Университатя Филипе Коелю: "Това не е катастрофа, румънски отбор не е играл в Шампионската лига от 14 години"

Португалският треньор на Университатя Крайова Филипе Коелю коментира равенството на тима му срещу Левски, което го извади от Шампионската лига. Той смята, че това отпадане не е катастрофа за румънския шампион, като отбелязва, че отбори от страната не са се класирали за най-престижния европейски клубен турнир от 14 години насам.

„Началото на мача беше слабо и плащаме висока цена за това. Много се гордея с играчите. Знам, че някои хора смятат това за катастрофа. Не е катастрофа, въпреки че мнозина от вас ще кажат точно това. Румънски отбори не са достигали до Шампионската лига през последните 14 години“, каза португалецът, цитиран от "Проспорт".

„Опитахме се и ще продължим да работим. Трябва да поправим тези грешки, особено в защита. Длъжни сме да се подобрим, играхме срещу много силен отбор. Те отбелязаха три гола, а ние – два. Имахме възможности да вкараме и трети. Заедно с треньорския щаб направихме всичко възможно. Играчите се бориха до самия край. Такъв е футболът – много се гордея с тях. Феновете бяха невероятни“, заяви Коелю.