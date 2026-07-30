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Имало е напрежение в тунела след мача между Университатя и Левски, Хулио Веласкес е предотвратил бой

Христо Бонински
Имало е напрежение в тунела след мача между Университатя и Левски, Хулио Веласкес е предотвратил бой
Имало е напрежение в тунела след мача между Университатя и Левски, Хулио Веласкес е предотвратил бой
На снимката: старши треньорът на ПФК Левски Хулио Веласкес.Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
Крайова,  
30.07.2026 00:22
 (БТА)

Успехът на Левски в Крайова след равенството 2:2, класирало българския първенец за третия кръг на Шампионската лига, е създал сериозно напрежение в тунела на стадиона, пише румънският сайт DigiSport.

Нещата са ескалирали заради радостта на българските футболисти и почти се е стигнало до бой. Според румънците един от футболистите на Левски е празнувал демонстративно, което е подразнило домакините. 

Играчи и членове на треньорските щабове на двата отбора са се блъскали и разменяли обиди близо до тунела към съблекалните, съобщава DigiSport. Спортният директор на Университатя Марио Фелгейраш е бил най-активен в разправията, а човекът, който сложи край на спречкването, е бил треньорът на Левски Хулио Веласкес, който е направил забележка за поведението на играча си.

Медията твърди още, че от Университатя Крайова са спазили споразумение с Левски българският клуб да доведе ВИП делегация от 200 души, като сред тях е имало предимно привърженици, които по този начин са си гарантирали място на стадион "Йон Облеменко".

 

 

/ХБ/

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