Имало е напрежение в тунела след мача между Университатя и Левски, Хулио Веласкес е предотвратил бой

Успехът на Левски в Крайова след равенството 2:2, класирало българския първенец за третия кръг на Шампионската лига, е създал сериозно напрежение в тунела на стадиона, пише румънският сайт DigiSport.

Нещата са ескалирали заради радостта на българските футболисти и почти се е стигнало до бой. Според румънците един от футболистите на Левски е празнувал демонстративно, което е подразнило домакините.

Играчи и членове на треньорските щабове на двата отбора са се блъскали и разменяли обиди близо до тунела към съблекалните, съобщава DigiSport. Спортният директор на Университатя Марио Фелгейраш е бил най-активен в разправията, а човекът, който сложи край на спречкването, е бил треньорът на Левски Хулио Веласкес, който е направил забележка за поведението на играча си.

Медията твърди още, че от Университатя Крайова са спазили споразумение с Левски българският клуб да доведе ВИП делегация от 200 души, като сред тях е имало предимно привърженици, които по този начин са си гарантирали място на стадион "Йон Облеменко".