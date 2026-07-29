Евертон Бала: "Започнахме много добре, но знаехме, че ни чакат трудни минути до края"

Евертон Бала бе един от героите за Левски при равенството с Университатя в Крайова (2:2), което прати тима напред и му осигури участие в груповата фаза на европейски турнир. Бразилецът вкара първия гол в Крайова и асистира за втория на Алдаир.

"Беше много, много трудно. Започнахме много добре първото полувреме, но знаехме, че до края на мача ни чакат трудни минути. Но доказахме, че сме страхотен колектив", каза той пред микрофона на "Диема Спорт".

"На първо място сме много щастливи, защото съм сигурност ще играем в групова фаза. Все още сме в Шампионската лига. За да останем в турнира, има още важни мачове. Преди тях има и среща за шампиона. Разбира се, ще празнуваме успеха", добави нападателят.

"Много хора си мислеха, че ще сме без подкрепа тук, но вижте какво се случва. Много съм щастлив, че играя пред такава публика", завърши Евертон Бала, сочейки синята публика.