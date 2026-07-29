ЦСКА връща "Армейски следобед", играч ще раздава автографи преди реванша с Карабах

От ЦСКА обявиха, че връщат инициативата "Армейски следобед" преди мача с Карабах в Лига Европа.

"Армейският следобед се завръща! Този четвъртък (30.07.) от 18:00 до 20:30 ч. ви очакваме пред сектор В на Националния стадион „Васил Левски“ за поредното издание на любимия Армейски следобед.

Подготвили сме много игри, награди и изненади за малки и големи "армейци", за да направим часовете преди двубоя с Карабах още по-специални. Най-малките фенове на ЦСКА също ще имат своите поводи за усмивки и незабравими спомени.

По време на събитието ще имате възможност да се срещнете и с футболист от представителния отбор на ЦСКА, който ще раздава автографи и ще се снима с привържениците.

На място ще бъде и мобилният магазин на ЦСКА със специални предложения и колекционерски изненади. В непосредствена близост ще можете да направите и своята Фен регистрация. Специално за мача пунктът ще работи с удължено работно време – от 10:00 до 21:00 ч.

Елате по-рано, вземете децата и семейството си и нека заедно превърнем часовете преди двубоя в истински армейски празник.

Очакват ви много емоции преди кулминацията на вечерта – реванша от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Карабах", написаха от клуба.