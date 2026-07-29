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Германски футболни представители се присъединиха към критиките относно плановете на ФИФА

Асен Даскалов
Германски футболни представители се присъединиха към критиките относно плановете на ФИФА
Германски футболни представители се присъединиха към критиките относно плановете на ФИФА
AP Photo: Martin Meissner, FIle
29.07.2026 20:01
 (БТА)

Германски футболни представители се присъединиха към острите критики относно плановете на ФИФА да продаде дялове от големи свои събития, включително и Световното първенство, на частни инвеститори.

"Много хора в европейския футбол гледат плановете на ФИФА като директна атака срещу футбола. Споделям това мнение. Тук границата отдавна е премината, имаме широк консенсус сред федерациите на УЕФА. Проведохме разговори с президента на УЕФА Александър Чеферин. Три тима от Европа достигнаха до полуфиналите на Мондиал 2026, докато шест бяха на четвъртфиналите в турнира. Трябва да демонстрираме нашата тежест. Европейският футбол би трябвало да е единен", каза Ханс-Йоахим Вацке, вицепрезидент на германската футболна централа и вицепрезидент на изпълнителния комитет на УЕФА, пред спортното списание Кикер в сряда.

ФИФА обяви, че се стреми да създаде свое дъщерно дружество, за да обедини продажбата на търговските си права на своите турнири, включително и Световното първенство. Това от своя страна ще генерира много големи приходи за световната футболна централа.

/АД/

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