Димитър Кузманов отпадна от французин във втория кръг на турнир по тенис в Самсун

Българинът Димитър Кузманов допусна обрат и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50" в Самсун (Турция) с награден фонд 63 000 евро.

32-годишният пловдивчанин, поставен под номер 7 в схемата, загуби от французина Пол Иншоспе с 6:1, 6:7, 0:6.

Кузманов имаше пълно превъзходство в първия сет, в който направи два пробива и за по-малко от половин час го затвори при 6:1.

Решаваща се оказа втората част. В нея се стигна до тайбрек, въпреки че и двамата имаха възможности за пробив. Иншоспе обаче показа по-здрави нерви в тайбрека, който спечели със 7:4.

Французинът, който е номер 697 в световната ранглиста на АТП, имаше пълно превъзходство в третия сет и остави българина без възможност за реакция - 6:0.