Атанас Илиев: "Бях сигурен, че ще вкарам"

Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев отбеляза победната дузпа при елиминирането на Спартак Търнава с 5:3 във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. Опитният футболист се надява следващият съперник да бъде Панатинайкос.

„Чувството е прекрасно, много се радвам, че успяхме да победим. Два мача не си отбелязахме, изпуснахме доста ситуации. Късметът при дузпите беше за нас, радвам се, че отбелязах последната – решаващата.

Имаше леко напрежение, особено като се влезе в продълженията. Който беше допуснал гол, грешката щеше да е фатална. Мачът се изигра отговорно и дисциплинирано, това беше ключът днес.

Вчера след тренировка бихме по няколко дузпи. Аз изпуснах, но бях сигурен, че ще я вкарам днес. Сами видяхте за какво става въпрос.

Аз съм играл много мачове, в които съм бил последна дузпа. Не беше нещо ново. При мен нямаше напрежение, бях сигурен, че ще бия със сила в средата и няма как да спаси.

Ще се радвам да е Панатинайкос, всички знаят какъв хубав стадион имат, ще се получи битка, ще има много зрители“, заяви Атанас Илиев.