Петър Маринов: "Трябваше Шейтанов да влезе, защото е много по-добър дузпаджия от мен, но Медина се контузи и нямахме право на повече смени"

Вратарят на ЦСКА 1948 Петър Маринов, който се превърна в герой, спасявайки една от четири дузпи срещу Спартак (Търнава), което бе достатъчно за успех с 5:3 и място в следващата фаза на Лига на конференциите. Той обясни, че при 11-метровите удари на вратата е трябвало да застане Шейтанов, но контузията на Медина в продълженията е попречила на това. Маринов призна, че съотборникът му е много по-добър при дузпите.

„Затова съм на вратата, да помагам на отбора. Дузпите са малко късмет, но хванах четирите ъгъла. Важното е, че продължаваме.

Първото полувреме тази ситуация късно я видях, имаше много хора пред мен, за щастие я спасих. Не направихме добър мач като в Търнава, но продължаваме.

Нямахме толкова положения, но продължаваме и мислим за следващия кръг и мача с Арда.

Не съм дузпаджия. Трябваше Шейтанов да влезе, защото е много по-добър дузпаджия от мен, но Медина се контузи и нямахме право на повече смени.

Панатинайкос е по-добър отбор, победиха първия мач като гост и мисля, че ще играем с тях в следващия кръг. Много стойностен отбор“, каза Петър Маринов.