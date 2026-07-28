Антонио Муньос: "Бяхме по-добри и в двата мача"

Треньорът на Спартак Търнава Антонио Муньос бе разочарован след загубата от ЦСКА 1948 с 3:5 след дузпи и отпадането от Лигата на конференциите. Специалистът смята, че отборът му е бил по-добър.

„Бяхме по-добри. Както и в първия мач, така и сега показахме по-добра игра, но това е футболът. Опитахме се да спечелим, но не успяхме. Играхме срещу добър отбор, който беше добре подготвен. Понякога футболът е нечестен. По-добрият невинаги печели.

Бяхме готови за всеки един сценарий. Понякога се случва така. Трудно е, но трябва да вдигнем главите и да продължим. Трябва да анализирам всичко, което се случи. Със сигурност ще гледаме напред и ще се подобряваме. Аз нямам никакъв проблем да разчитам на младите играчи“, заяви Муньос.