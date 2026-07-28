Александър Александров: "Важното е, че продължихме, поздравявам всички играчи"

Александър Александров бе щастлив от класирането на отбора за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите, след драматична победа с 5:3 след изпълнение на дузпи срещу словашкия Спартак Търнава.

„Имаше много напрежение, издържахме не само аз, а и целият отбор, знаехме важността на мача, важното е, че продължихме, поздравявам всички играчи.

Изиграхме един силен мач в Търнава и се мислехме за фаворити и може би това им попречи в мача. В дадени моменти избързвахме, но е нормално да има напрежение в такъв мач. Този отбор играе за първи път в такъв мач, сигурен съм, че в следващия мач ще изглеждаме по-добре.

Тренирахме дузпи, да. Пепи Маринов изигра два страхотни мача в Европа, той е добър вратар“, заяви Александров

„Няма значение кой ще е следващия съперник, който и да се падне, ще е сериозен“, завърши треньорът.