ЦСКА 1948 елиминира след дузпи Спартак Търнава и продължава напред в турнира Лига на конференциите

Турнир на УЕФА Лига на конференциите, втори кръг - втори мач:

ЦСКА 1948 (Сф) - Спартак (Търнава, Словакия) – 5:3 след изпълнение на дузпи, 0:0 в редовното време и продълженията

*резултат от първата среща 0:0

Жълти картони: Жул Мейер, Атанас Илиев, Хосе Мартинес, Драган Гривич (ЦСКА 1948); Лука Хорхели, Марек Уйлаки, Кристиан Кощърна, Роман Бегала, Давид Буковски, Ерик Сабо, Кристиан Стручка, Мартин Микович (Спартак Търнава)

Главен съдия: Валтер Алтман (Австрия)

Стадион "Васил Левски": 200 зрители

Състави:

ЦСКА 1948 (Сф): Петър Маринов, Диего Медина (104-Драган Гривич), Андре Хофман, Лаша Двали, Огнен Гашевич (88- Фурат Солтани), Браян Собреро (46-Хосе Мартинес), Моатаз Земземи, Ектор Куеяр, Георги Русев (70- Фредерик Масиел), Жул Мейер (90+1 Елиаш Франко), Мамаду Диало (70-Атанас Илиев)

Спартак (Търнава): Мартин Вантруба, Кристиан Кощърна, Ерик Сабо, Марек Уйлаки (80-Мелос Байрами), Мартин Микович (118-Хуанми Карион), Марин Лаушич, Роман Бегала, Тимотей Кудличка (66-Хилари Гонг), Лука Коркели (106-Кристиан Стручка), Филип Трело (73- Давид Буковски​), Таймен Вилдебур (80- Давид Полтак).

ЦСКА 1948 победи с 5:3 след изпълнение на дузпи Спартак Търнава и така се класира за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Вратарят Петър Маринов се превърна в герой за своя тим, след като отрази изпълнението на Марин Лаушич. За състава воден от Александър Александров всички пет дузпи бяха реализирани.

Първата среща между двата тима завърши в Словакия завърши също 0:0. В следващата фаза състава от Бистрица ще се изправи с победителя от двойката Панатинайкос и Пак от Унгария. В първата среща гърците ликуваха като гост с 2:1.

Още в 3-ата минута ЦСКА 1948 пропусна да открие резултата чрез Георги Русев. Националът на България проби отдясно, но вместо да отправи удар реши да комбинира с Мамаду Диало и сгреши.

Домакините продължиха да владеят инициативата, а интересните положения пред една от двете врати липсваха.

В 27-ата минута Лука Коркели стреля от границата на наказателното поле, но ударът му премина над напречната греда.

Футболистите от Търнава създадоха най-чистото си положение до този момент в 39-ата минута, когато Роман Бергала отправи топовен удар, а Петър Маринов майсторски отрази.

След подновяването на играта Спартак Търнава бе по-активен от двата състава. В 54-ата минута Коркели не успя да порази целта с глава от близка дистанция. Четири минути по-късно Бегала отново тества Маринов, който успя със сетни усилия да отбие топката в напречната греда.

Малко след това отново Бегала се измъкна, но изстрелът му от разстояние бе хванат от Маринов.

В 69-ата минута Филип Трело от дистанция прати топката в сглобката, а Маринов остана безпомощен, но за негово щастие нямаше гол.

ЦСКА 1948 получи шанс в 75-ата минута, когато Фредерик Масиел стреля от добра позиция, но вратарят на словаците Вантруба изби с една ръка.

Три минути преди края на редовното време футболистите на Спартак имаха претенции за дузпа, но австрийският съдия Валтер Алтман даде знак играта да продължи.

Така се стигна до две продължения от по 15 минути, в които не се стигна до нищо интересно. Крайният победител трябваше да е определен след дузпи.

За ЦСКА 1948 всички пет изпълнители бяха точни - Лаша Двали, Елиас Франко, Ектор Куеяр, Фредерик Масиел и Атанас Илиев. Вратарят Петър Маринов отрази удар на Марин Лаушич, което се оказа достатъчно.