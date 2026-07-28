Селтик подписа с датския нападател Хьог от Бодьо/Глимт

Селтик подписа с датския нападател Каспер Хьог за четири години с опция за още една, съобщиха шотландските шампиони във вторник. 25-годишният футболист идва от Бодьо/Глимт за рекордната за клуба сума от 11 милиона паунда.

Той е отбелязал 54 гола в 103 мача за норвежкия отбор за две години и бе с ключова роля в кампанията им в Шампионската лига миналия сезон.

„Толкова съм щастлив. Когато влязох в стаята и видях фланелката, бях наистина развълнуван. Историята на клуба е толкова голяма. Говорих с някои хора и със семейството си за клуба“, заяви Каспер Хьог.

Нападателят пристига след напускането на Дайзен Маеда в Ипсуич Таун, слагайки край на успешния престой на японския национал в Селтик, след като помогна на клуба да спечели пет титли в лигата и пет купи на страната.