В Байерн Мюнхен отхвърлиха спекулациите за евентуален трансфер на Майкъл Олисе

Изпълнителният директор на Байерн Мюнхен Ян-Кристиан Дреезен отхвърли спекулациите, свързващи Майкъл Олисе с трансфер в Реал Мадрид. Той заяви, че френският национал остава в германския шампион.

Дреезен заяви във вторник на събитие в пресклуба в Мюнхен, че не е имало оферта от страна на мадридчани. Спекулациите се появиха по време на Мондиал 2026, като някои съобщения в медиите твърдяха, че Олисе е поискал трансфер и е проучил тази възможност чрез съотборниците си от френския национален тим Килиан Мбапе и Орелиен Чуамени, които играят в Реал Мадрид.

Олисе дойде в Мюнхен през 2024 година и има договор до края на сезон 2028-2029, без клауза за освобождаване. Той пристигна в Байерн за 55 милиона евро от Кристъл Палас, докато стойността му сега почти се е утроила до 150 милиона евро.

С екипа на "червените" той има с 32 гола и 46 асистенции в 107 мача. Олисе направи седем асистенции за Франция на Световното първенство.

В момента футболистът е на почивка и няма да се завърне в Германия преди 8 август.

Байерн Мюнхен започва новия сезон с мач за Суперкупата на Германия на 22 август срещу Борусия Дортмунд.