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Франческо Камарда и Кристиан Комото подписаха нови договори с Милан

Асен Даскалов
Франческо Камарда и Кристиан Комото подписаха нови договори с Милан
Франческо Камарда и Кристиан Комото подписаха нови договори с Милан
AP Photo/Antonio Calanni
Милано,  
25.07.2026 08:28
 (БТА)

Младите Франческо Камарда и Кристиан Комото подписаха нови договори с Милан до лятото на 2031 година, съобщават от италианския клуб. Контрактите на двамата имат опция за продължаване с още един сезон.

18-годишните Камарда и Комото са възпитаници на младежката академия на "росонерите". 

Това лято Милан върна нападателя Камарда от Лече, докато халфът Комото изкара миналия сезон под наем в Специя.

Седемкратният европейски клубен шампион, който ще бъде воден от треньора Рубен Аморим, завърши на пето място в класирането в Серия А през 2026 година.

/АД/

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