Бившият национал Пер Мертезакер влиза в управата на германския футбол като директор по спортните въпроси

Бившият футболист на Арсенал (Лондон) и на Вердер (Бремен) Пер Мертезакер ще замени Андреас Ретих като управляващ директор по спортните въпроси на Германския футболен съюз (ГФС), обяви телевизия ntv/RTL/Sky в новинарската си емисия днес.

Назначението на Мертезакер влиза в сила от 1-и януари 2027-а година, а самият Ретих вече обяви, че се маха от поста в края на декември, точно по Коледа.

Мертезакер, който е световен шампион от 2014-а година с националния отбор на Германия, в последните осем години работеше като директор на Академията на Арсенал, а също така често е канен и в телевизионни студиа като анализатор.

Назначението на 41-годишния бивш футболист, който има 104 мача за Германия, е част от мащабните промени, които се предприемат в Германския футболен съюз (ГФС), включващи назначението и на Юрген Клоп като селекционер.

Освен това, много методисти и анализатори на младежките и юношеските национални отбори, както и селекционери и скаути също ще се простят с постовете си, след като представителният тим на страната си тръгва рано-рано от Световното първенство в трето поредно издание. И докато през 2018-а и през 2022-а те от отпаднаха още в груповата фаза, сега в Северна Америка поне излязоха в елиминациите, където обаче бяха отстранени от Парагвай.