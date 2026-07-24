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Божидар Саръбоюков атакува две титли на националния шампионат по лека атлетика

Димитър Вельов
Божидар Саръбоюков атакува две титли на националния шампионат по лека атлетика
Божидар Саръбоюков атакува две титли на националния шампионат по лека атлетика
Божидар Саръбоюков Снимка: Боян Ботев/БТА, архив
София,  
24.07.2026 11:50
 (БТА)

Божидар Саръбоюков ще преследва дубъл на националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, който ще се състои на обновената писта на Националния стадион „Васил Левски“ в София на 25 и 26 юли, съобщиха от БФЛА.

Бронзовият медалист в дългия скок от световното първенство в зала през март ще атакува първите места в дисциплините скок дължина и скок височина.

На зимния държавен шампионат Саръбоюков спечели злато в тези две дисциплини, както и в тройния скок, който сега не е включен в програмата му. В рамките на 24 часа на шампионата в зала Саръбоюков триумфира с 16.61 метра в тройния скок, с 8.12 метра в скока на дължина и 2.28 метра в скока на височина.

Възпитаникът на Димитър Карамфилов вече постигна 8.49 метра в коронната си дисциплина през този сезон, което е и национален рекорд.

Олимпийският финалист в скока на височина Тихомир Иванов няма да бъде сред конкурентите на Саръбоюков. Иванов е почувствал дискомфорт, свързан със стара травма, по време на турнир през миналата седмица и му е препоръчана почивка. Той заема добра позиция в световната ранглиста, която може да му осигури участие на европейското първенство в Бирмингам през следващия месец.

Останалите водещи български лекоатлети обаче ще стартират през уикенда в София.

Сериозен интерес предизвикват състезанията в хоризонталните скокове при жените. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени както за скока на дължина, така и за тройния скок. И двете български атлетки преминаха 14-метровата граница в тройния скок през този сезон и покриха норматива за участие на европейското първенство.

Петрова има резултат от 14.37 метра през това лято, а Начева – 14.35 метра.

На пистата погледите ще бъдат насочени към Христо Илиев, който ще стартира на 100 и 200 метра. Спринтьорът прави силен летен сезон, след като през юни стана балкански шампион на 100 метра при мъжете с 10.25 секунди. На няколко пъти той се доближи до националния рекорд или постигна по-добро време, но при попътен вятър над допустимите стойности.

Сред участниците ще бъде и един от най-ярките млади български спринтьори – Дилян Чернополски. Той завърши шести във финала на 100 метра на европейското първенство за юноши и девойки до 18 години в Риети, като постави национален рекорд за възрастовата група с 10.49 секунди.
 
В женския спринт Кристен Радуканова ще защитава титлите си на 100 и 200 метра. Сред основните й конкурентки ще бъдат европейската шампионка за девойки до 18 години от 2024 година Радина Величкова и Рая Димитрова.

Друг финалист от европейското първенство в Риети - Стилиян Орлинов, ще участва в скока на дължина.

Над 400 атлети ще стартират в националния шампионат през уикенда.

/ДВ/

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