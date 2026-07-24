Божидар Саръбоюков атакува две титли на националния шампионат по лека атлетика

Божидар Саръбоюков ще преследва дубъл на националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, който ще се състои на обновената писта на Националния стадион „Васил Левски“ в София на 25 и 26 юли, съобщиха от БФЛА.

Бронзовият медалист в дългия скок от световното първенство в зала през март ще атакува първите места в дисциплините скок дължина и скок височина.



На зимния държавен шампионат Саръбоюков спечели злато в тези две дисциплини, както и в тройния скок, който сега не е включен в програмата му. В рамките на 24 часа на шампионата в зала Саръбоюков триумфира с 16.61 метра в тройния скок, с 8.12 метра в скока на дължина и 2.28 метра в скока на височина.



Възпитаникът на Димитър Карамфилов вече постигна 8.49 метра в коронната си дисциплина през този сезон, което е и национален рекорд.



Олимпийският финалист в скока на височина Тихомир Иванов няма да бъде сред конкурентите на Саръбоюков. Иванов е почувствал дискомфорт, свързан със стара травма, по време на турнир през миналата седмица и му е препоръчана почивка. Той заема добра позиция в световната ранглиста, която може да му осигури участие на европейското първенство в Бирмингам през следващия месец.



Останалите водещи български лекоатлети обаче ще стартират през уикенда в София.



Сериозен интерес предизвикват състезанията в хоризонталните скокове при жените. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени както за скока на дължина, така и за тройния скок. И двете български атлетки преминаха 14-метровата граница в тройния скок през този сезон и покриха норматива за участие на европейското първенство.



Петрова има резултат от 14.37 метра през това лято, а Начева – 14.35 метра.



На пистата погледите ще бъдат насочени към Христо Илиев, който ще стартира на 100 и 200 метра. Спринтьорът прави силен летен сезон, след като през юни стана балкански шампион на 100 метра при мъжете с 10.25 секунди. На няколко пъти той се доближи до националния рекорд или постигна по-добро време, но при попътен вятър над допустимите стойности.



Сред участниците ще бъде и един от най-ярките млади български спринтьори – Дилян Чернополски. Той завърши шести във финала на 100 метра на европейското първенство за юноши и девойки до 18 години в Риети, като постави национален рекорд за възрастовата група с 10.49 секунди.



В женския спринт Кристен Радуканова ще защитава титлите си на 100 и 200 метра. Сред основните й конкурентки ще бъдат европейската шампионка за девойки до 18 години от 2024 година Радина Величкова и Рая Димитрова.



Друг финалист от европейското първенство в Риети - Стилиян Орлинов, ще участва в скока на дължина.

Над 400 атлети ще стартират в националния шампионат през уикенда.