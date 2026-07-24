Стефано Сенси: Равенството с Карабах бе заслужено

Плеймейкърът на ЦСКА Стефано Сенси определи като заслужено равенството 0:0 с Карабах в първия мач от втория квалификационен кръг в Лига Европа.

"Мисля, че изиграхме много добър двубой. Мачът не беше лек, но ние играхме като отбор. Трябва да се възстановим бързо, защото ни чака и мач в първенството с Ботев Пловдив", заяви италианецът след срещата в Баку.

"Трябва да бъдем уверени в себе си. Ние сме добър отбор с добри играчи. Заслужихме днешното равенство. Топката е еднаква за всички. Винаги е хубаво, когато феновете са зад гърба ни. Сега трябва да се подготвим най-добре за следващия мач. На реванша трябва да сме много внимателни и готови за битка", каза той.

Сенси бе попитан и как се чувства в България, където е от едва няколко седмици.

"Харесва ми в България. Нивото на професионализъм в ЦСКА е високо. Осигурено ни е всичко, от което се нуждаем. От нас се иска само да играем футбол", завърши бившият италиански национал.