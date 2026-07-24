Андриан Краев: Бяхме по-компактни и по-нахъсани от Лудогорец

Българският национал Андриан Краев, който защитава цветовете на израелския Апоел Тел Авив, определи победата с 2:0 над Лудогорец в Лигата на конференциите като заслужена.

Бившият играч на Левски обаче призна, че очаква напълно различен мач след седмица в Разград, когато е реваншът от втория квалификационен кръг.

"Мисля, че бяхме по-компактни и бяхме по-нахъсани. Изпуснахме някои шансове накрая на мача и знаем, че ни чака много тежък реванш. В Лудогорец има много класни играчи, но се надявам да ги отстраним", заяви полузащитникът, който започна като титуляр и остана на терена до 88-мата минута.

"Феновете са тези, които ни дават най-голяма сила. Съжалявам, че не играхме в Тел Авив, защото там щеше да има поне 30 000 наши фена и щеше да е още по-голяма лудница. В Разград ще бъде тотално различен мач. Лудогорец вече няма какво да губи. Ще трябва да подходим умно на реванша и ако не допуснем ранен гол, мисля, че имаме много добър шанс да ги отстраним. Опитваме се върнем славната история на Апоел. В Европа са най-хубавите мачове", каза още Краев.

Той коментира и победата на Левски с 1:0 над румънския Университатя в първия мач от втория квалификационен кръг в Шампионската лига.

"Мисля, че Левски има много класен отбор. Гледах вчерашния мач с Университатя. Надявам се и смятам, че Левски ще ги отстрани, така че им пожелавам успех на реванша."