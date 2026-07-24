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Панатинайкос взе преднина срещу Пакш преди възможния сблъсък с българския ЦСКА 1948

Георги Крумов
Панатинайкос взе преднина срещу Пакш преди възможния сблъсък с българския ЦСКА 1948
Панатинайкос взе преднина срещу Пакш преди възможния сблъсък с българския ЦСКА 1948
снимка: Tamas Vasvari/MTI via AP
Пакш,  
24.07.2026 00:31
 (БТА)

Гръцкият гранд Панатинайкос взе преднина от един гол след гостуването си на унгарския Пакш във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

"Зелените" от Атина се наложиха с 2:1, а победителят от този мач ще играе с победителя от двойката между словашкия Спартак Търнава и българския ЦСКА 1948, които завършиха 0:0 в сряда.

Панатинайкос поведе в 41-вата минута след автогол на Габор Ваш. Десетина минути след почивката Сантино Андино удвои резултата в полза на Панатинайкос, преди в 71-вата минута Даниел Боде да се разпише за Пакш, с което да запази шансовете на унгарския тим преди двубоя в гръцката столица след седмица.

/ГК/

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