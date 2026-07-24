Панатинайкос взе преднина срещу Пакш преди възможния сблъсък с българския ЦСКА 1948

site.btaПанатинайкос взе преднина срещу Пакш преди възможния сблъсък с българския ЦСКА 1948
Гръцкият гранд Панатинайкос взе преднина от един гол след гостуването си на унгарския Пакш във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.
"Зелените" от Атина се наложиха с 2:1, а победителят от този мач ще играе с победителя от двойката между словашкия Спартак Търнава и българския ЦСКА 1948, които завършиха 0:0 в сряда.
Панатинайкос поведе в 41-вата минута след автогол на Габор Ваш. Десетина минути след почивката Сантино Андино удвои резултата в полза на Панатинайкос, преди в 71-вата минута Даниел Боде да се разпише за Пакш, с което да запази шансовете на унгарския тим преди двубоя в гръцката столица след седмица.
/ГК/
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