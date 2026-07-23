Лудогорец допусна голове в края на двете полувреме и направи задачата си преди реванша с Апоел Тел Авив много сложна

Първа среща от втория квалификационен кръг в Лигата на конференциите:

Апоел Тел Авив (Израел) - Лудогорец (България) - 2:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Омри Алтман 41, 2:0 Чико 89

стадион: ДВТК, Мишколц, Унгария

главен съдия: Алесандро Дудич (Швейцария)

помощници: Паскал Хирцел (Швейцария), Николас Мюлер (Швейцария)

четвърти съдия: Нико Гланфорте (Швейцария)

жълти картони:

- за Апоел: Чико

- за Лудогорец: Филип Калоч, Петър Станич

състави:

Апоел (4-2-3-1): Асаф Цур - Маркус Коко (88-Шахар Пивен), Фернанд Майембо, Чико, Дорон Лайднер - Фалкао, Андриан Краев (88-Тал Архел) - Став Туриел, Емануел Боатенг (76-Даниел Дапа), Шанде Силва (65-Роей Алкукин) - Омри Алтман (76-Мор Бускила)

старши треньор: Елянив Барда

Лудогорец (4-2-3-1): Хендрик Бонман - Сон, Едвин Куртулуш (76- Идан Нахмиас), Антон Недялков, Винисиус Ногейра - Филип Калоч (63-Ивайло Чочев), Петър Станич - Агибу Камара, Руан Крус (63-Квадво Дуа), Алберто Салидо (63-Бърнард Текпетей) - Ерик Биле (83-Йоел Андерсон)

старши треньор: Томас Райс

Четиринадесеткратният шампион на България Лудогорец допусна загуба с 0:2 като гост на израелския Апоел Тел Авив в първи мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Поражението за футболистите на старши треньора Томас Райс дойде след голове в края на двете полувреме на Омри Алтман и Чико и това прави задачата на "орлите" много сложна за реванша на "Хювефарма Арена".

Мачът бе прекъснат само няколко минути след началото си, тъй като феновете на Апоел хвърлиха димка, която направи продължаването на играта на стадион в Мишколц, Унгария невъзможна. Около пет минути след това главният съдия Алесандро Дудич от Швейцария поднови мача, който обаче не се оказа особено динамичен. И Лудогорец, и Апоел предпочитаха изчаквателните действия и не се впускаха в никакви масирани атаки.

В 41-вата минута обаче Апоел успя да поведе. При центриране от десния фланг на Став Туриел Омри Алтман се оказа напълно непокрит в зоната между централните защитници Едвин Куртулуш и Антон Недялков и с глава не остави никакви шансове на Хендрик Бонман за 1:0 в полза на символичните домакини.

По-динамична се оказа играта през втората част, макар и в нея головите положения също да не бяха чак толкова много.

Емануел Боатенг имаше шанс да вкара втори гол за Апоел, но изстрелът му мина покрай вратата на Бонман.

В 62-рата минута Винисиус Ногейра стреля от фаул към вратата на израелския тим, но топката попадна в ръцете на стража Асаф Цур.

В 82-рата минута резервата Даниел Дапа уцели горната греда на вратата на Лудогорец след удар с глава от границата на вратарското поле.

Българският тим отговори с опасна атака, при която Квадво Дуа бе изведен зад защитата на Апоел, но успя да спечели само корнер.

Едно от най-чистите положения за гол пък се откри в 86-ата минута, когато Дапа излезе очи в очи с Бонман, но германският страж парира удара му.

По-добрата игра на израелския тим все пак доведе и до втори гол. Това стана в 89-ата минута, когато бранителят Чико се разписа след разбъркване пред вратата на Бонман, при което първо вратарят на разградчани спаси удар от фаул, след това последва втори удар на играч на домакините в гредата, преди Чико да я прати в мрежата за крайното 2:0.

Реваншът е след седмица в Разград.