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Белгийският Генк постави клубен рекорд с платени 10,5 милиона евро за нигерийски нападател от италианския Пиза

Атанас Василев
Белгийският Генк постави клубен рекорд с платени 10,5 милиона евро за нигерийски нападател от италианския Пиза
Белгийският Генк постави клубен рекорд с платени 10,5 милиона евро за нигерийски нападател от италианския Пиза
През 2025-а година нигерийският нападател носеше екипа на чешкия Виктория (Пилзен), а сега се мести в Белгия. Снимка: AP Photo/Petr David Josek
Брюксел,  
23.07.2026 13:33
 (БТА)

Белгийският елитен клуб Генк си осигури нов нападател – нигериецът Рафиу Дуросинми, който пристига от италианския Пиза, съобщи вестник „Хет Баатсте Нювс“. Сделката сама по себе си не би предизвикала кой знае какъв интерес, но 23-годишният таран се оказва рекордна покупка на „синьо-белите“ от стадион „Кристал Арена“, тъй като те платиха за него 10,5 милиона евро, което до момента не е правено. Отделно от това, Генк ще добави още 1 милион евро под формата на бонуси.

Таранът е подписал и личния си договор, който е за 4 сезона.

Самият футболист на е изразил желанието си да се премести в Генк, най-вече заради факта, че Пиза изпадна от Серия А. До момента в кариерата си 23-годишният нигериец е изиграл 150 професионални мача. В тези участия той отбеляза 54 гола и направи 17 асистенции. 

„Рафиу е нападател с качества, които съответстват добре на начина, по който Генк иска да играе“, казва ръководителят на футболния отдел на Генк Димитри де Конде. „Той е добър в наказателното поле и също така е силен с топката в комбинирана игра. Типичен номер 9, на когото можеш да подадеш топката. Търсехме и профил, който може да има незабавно въздействие и който да се вписва в амбицията ни да се състезаваме отново на върха. Рафиу отговаря на тези изисквания.“

/АВ/

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