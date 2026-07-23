Леонардо Форнароли ще проведе втора свободна тренировка във Формула 1 за Макларън, този път италианецът ще замени Оскар Пиастри

Леонардо Форнароли ще проведе втората си свободна тренировка с болид на Макларън през идния уикенд по време на Гран при на Унгария във Формула 1, съобщават от отбора. Италианецът кара за първи път в Каталуня през миналия месец на мястото на Ландо Норис, а сега ще замени Оскар Пиастри в петъчната 60-минутна сесия на пистата "Хунгароринг".

"Чакам с нетърпение пак да карам MCL40 в първата свободна тренировка в Унгария. Всяка сесия ми дава шанс да науча повече, да придобия увереност и да помогна на отбора за уикенда. Прекарах много часове в симулатора в Уокинг, за да бъда възможно най-добре подготвен. Благодаря на Макларън за този шанс и за подкрепата, която ми дават. Целта ми е да се забавлявам и да извличам максимума от всяка обиколка", каза бившият шампион във Формула 2.

Освен включването на италианеца, Макларън е подготвил нов пакет подобрения за Унгария, сред които нов под и аеродинамични детайли, които ще бъдат тествани в петъчните тренировки. Британците също така ще тестват експериментално задно крило.

"Трасето в Унгария предлага специфично аеродинамично притискане и възнаграждава тези, които имат повече увереност при спиране. Навлизането в завоите е добро и има сцепление, а комбинацията от високи температури и непрестанни завои прави работата с гумите ключов фактор", каза рейс директорът на Макларън Ранди Сингх, цитиран от Ф1.

"Ще бъдем фокусирани и върху работата на задвижващата система в цялата обиколка, за да изградим стратегия за изпреварвания. За този уикенд имаме ъпгрейди и всяка обратна връзка ще ни бъде от полза, за да разберем как се представят новите части. Целта е да максимизираме всичко и да заемем възможно най-добра позиция за втората част от сезона", добави той.