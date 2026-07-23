Новакът във Висшата лига Хъл Сити привлече опитен ляв защитник

site.btaНовакът във Висшата лига Хъл Сити привлече опитен ляв защитник
Английският елитен футболен клуб Хъл Сити обяви привличането на бранителя Мат Таргет със свободен трансфер преди завръщането си във Висшата лига през следващия месец.
30-годишният ляв защитник е подписал договор за две години с опция престоят му да бъде удължен с още един сезон.
За миналия си клуб Нюкасъл Юнайтед, Таргет изигра едва 47 мача във всички турнири за четири сезона, а през миналата кампания игра като преотстъпен в Мидълзбро, отстъпвайки на финала за промоция във Висшата лига с 0:1 от новия си отбор Хъл Сити.
Преди престоя си в състава на Нюкасъл, англичанинът прекара девет години в английския елит с екипите на родния си клуб Саутхямптън и на Астън Вила, както и един сезон под наем във Фулъм в Чемпиъншип.
Мат Таргет е третото ново попълнение на "тигрите" през летния трансферен прозорец след вратаря Джак Бътланд от шотландския Глазгоу Рейнджърс и дефанзивния полузащитник Оскар Самбрано от словенския Марибор.
/БД/
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