Още един медал за България от Европейското първенство по самбо в Тбилиси

Ива Кръстева
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Тбилиси,  
17.05.2026 22:25
 (БТА)

България спечели още един медал във втория ден на Европейското първенство по самбо и бойно самбо в Тбилиси (Грузия).

Анна-Мария Манушева взе бронз в категория до 65 килограма, където триумфира рускинята Екатерина Дорошенко.

На пето място завършиха Борислав Янаков (до 58 кг) и Таня Радулова (до 54 кг).

В първия ден българските състезатели завоюваха пълен комплект медали. Така страната ни завършва на шесто място с четири отличия, а на първа позиция е Русия с 20, от които 13 златни, 3 сребърни и 4 бронзови.

/ИК/

Към 04:04 на 18.05.2026

