Рома спечели градското дерби с Лацио с два гола на Джанлука Манчини, Ювентус се провали срещу Фиорентина

Ивайло Георгиев
Джанлука Манчини / Снимка: AP Photo/Gregorio Borgia
Рим,  
17.05.2026 15:10
 (БТА)

Джанлука Манчини отбеляза два гола и Рома спечели градското дерби с Лацио с 2:0, за да се изкачи в зона Шампионска лига на италианското първенство по футбол. Наполи и Милан също записаха важни победи в предпоследния кръг, а Ювентус се провали срещу Фиорентина и излезе от топ 4. 

Головете на Манчини във вратата на Лацио бяха сходни един с друг. Той откри резултата в 40-ата минута след центриране на Николо Пизили, а след това повтори изпълнението в 66-ата, но този път след подаване на Пауло Дибала. Последва дежурно сбиване в дербито и двата отбора завършиха с по човек по-малко. Уесли Франса бе изгонен от Рома, а от Лацио - Николо Ровела.

Рома е четвърти със 70 точки и две повече най-близките преследвачи. Първият от тях е Комо, който надви Парма с 1:0 с попадение на Алберто Морено. Вторият е Ювентус, който загуби с 0:2 срещу неиграеещия за нищо Фиорентина.

Милан е равен по точки с Рома и заема третото място, след като днес победи с 2:1 Дженоа с попадения на Кристофър Нкунку и Закари Атекаме през полувреме. Наполи е с три точки повече на второ място след успеха си с 3:0 срещу Пиза с голове на Скот Мактоминей, Амир Рахмани и Расмус Хьойлунд.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 37-ия кръг в Серия А:

Рома - Лацио            2:0    
Комо - Парма            1:0
Дженоа - Милан          1:2
Ювентус - Фиорентина    0:2
Пиза - Наполи           0:3

по-късно днес:
Интер - Верона
Аталанта - Болоня
Каляри - Торино
Сасуоло - Лече
Удинезе - Кремонезе

Интер е шампион с 85 точки, следван от Наполи със 73, Милан и Рома с по 70, Комо и Ювентус с по 68, Аталанта с 58 и други.

 

Към 16:02 на 17.05.2026

