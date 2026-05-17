Подробно търсене

Две титли за Деа Емилова на финалите на отделните уреди при девойки старша възраст на Държавното първенство по художествена гимнастика

Ива Кръстева
Две титли за Деа Емилова на финалите на отделните уреди при девойки старша възраст на Държавното първенство по художествена гимнастика
Две титли за Деа Емилова на финалите на отделните уреди при девойки старша възраст на Държавното първенство по художествена гимнастика
Деа Емилова - съчетание с бухалки, снимка: Благой Кирилов/БТА (архив)
София,  
17.05.2026 15:39
 (БТА)

Деа Емилова от клуб Академик спечели два златни медала на финалите на бухалки и на лента при девойки старша възраст на Държавното първенство категория „Елит“ за Приз „Мария Гигова“, което се провежда в столичната зала "София". 

Емилова триумфира на бухалки след отлична игра и най-висока оценка от 26.800 точки. Среброто завоюва Александра Петрова от Илиана с 26.600, а бронзовото  отличие взе Антоанета Цанкова от Авангард с 26.150.

В топ 8 на финала намериха място още Анастасия Пономаренко, Радина Стоянова, Ава Маказчиева, София Димова и Виктория Джелебова.

Финалът на лента донесе много емоции, а Емилова отново беше безапелационна и стана първа с 26.950 точки. Среброто остана за Александра Петрова с 26.000, а бронзовото  отличие спечели София Димова от Илиана с 25.250. 

На обръч Александра Петрова стана първа с 26.725 точки. Сребърното  отличие взе Анастасия Пономаренко от Грация с 26.000, а а трета се нареди Антоанета Цанкова с 25.500.

На топка шампионка е Анастасия Пономаренко с 25.350 точки след стабилно изиграване. Сребърните отличия заслужиха Антоанета Цанкова и Александра Петрова, които завършиха с абсолютно равен резултат от 25.225 и разделиха второто място.

По-късно предстоят финалите на отделните уреди при жените.

/ИК/

Свързани новини

17.05.2026 13:16

Миа Александрова от Левски спечели три златни медала на финалите на отделните уреди при девойки младша възраст на Държавното първенство по художествена гимнастика

Тя взе титлата първо на финала на обръч след уверено изиграване, оценено с 24.200 точки. Сребърното отличие завоюва Дария Манчева от Локомотив с 22.900, а трета е Арина Швец от София Спорт-2017, която получи 22.750.
15.05.2026 20:58

Стилияна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръч и с топка при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика в София

Държавното първенство продължава утре с квалификациите с бухалки и лента, където ще бъдат определени финалистките в отделните уреди и ще се оформи окончателното класиране в многобоя.
13.05.2026 21:54

Националният отбор за девойки старша възраст навлиза в решаващата фаза от подготовката си за Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

Деа Емилова, която по предварителен план ще представя България с бухалки и лента на Евро 2026, ще стартира на Държавното първенство единствено с тези два уреда, съобщиха от БФХГ.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:02 на 17.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация