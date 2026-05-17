Нестеров стартира с победа в квалификациите на сингъл на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Италия, Иван Иванов ще започне от основната схема

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Червия (Италия) с награден фонд 56 700 евро.

Българинът, който е поставен под номер 5 в схемата на пресявките, победи представителя на домакините Пиерлуиджи Базиле със 7:6(2), 7:6(5) за точно два часа на корта.

Двубоят беше изключително равностоен. Първият сет не предложи пробиви и се стигна до тайбрек, в който Нестеров поведе с 4:1 и спечели със 7:2. Във втората част двамата си размениха по един пробив и отново се стигна до тайбрек, в който след 4:4 българинът взе три от следващите четири точки и след 7:5 затвори мача.

В спор за място в основната схема Нестеров ще играе срещу друг италианец - Федерико Янаконе

Българинът ще стартира и в надпреварата на двойки.

Още един национал ще участва в турнира. Иван Иванов ще започне срещу петия поставен Франко Ронкадели (Уругвай).