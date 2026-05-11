Милан загуби от Аталанта и трепери за мястото си в Шампионската лига

Отборът на Милан ще има много труден финал на сезона в Серия А, след като загуби домакинството си на Аталанта с 2:3 в 36-ия кръг. "Росонерите" са на четвърто място в класирането с 67 точки, като за момента държат в ръка квотата си за Шампионската лига, но това може да се промени в следващите два кръга до края на първенството.

Милан допусна петата си загуба в последните осем мача, като между август и февруари тимът бе направил серия от 24 срещи без поражение. Голмайсторът на отбора Рафаел Леао не е вкарвал от два месеца и бе освиркван от трибуните при смяната му след час игра.

Милан изкара кошмарно първо полувреме, като Едерсон откри резултата за тима от Бергамо в седмата минута, а Давиде Дзапакоста направи 2:0 в 29-ата минута. Малко след подновяването на играта след почивката Джакомо Распадори вкара за 3:0 за Аталанта след асистенция на Едерсон. Това доведе до масово напускане на фенове на Милан от трибуните, които протестират срещу ръководството на клуба и американските собственици.

Едва в 88-ата минута Страхиня Павлович върна един гол за тима на Масимилиано Агегри, а дълбоко в добавеното време Кристофър Нкунку направи 2:3 от дузпа.

"Не бяхме единни след втория им гол, жалко е, защото направихме добро начало на мача. Не очаквахме да изпаднем в подобна ситуация, но все още държим съдбата си в ръце. Това трябва да започне с победа при гостуването на Дженоа следващия уикенд", коментира след загубата треньорът на Милан Алегри.

Милан в момента е с равни точки с Рома, който се наложи над Парма (3:2) и води само с две пред шестия Комо. Аталанта е на седма позиция с 58 точки.

Първенство на Италия по футбол, двубои от 36-ия кръг в Серия А:

Верона - Комо 0:1 Кремонезе - Пиза 3:0 Фиорентина - Дженоа 0:0 Парма - Рома 2:3 Милан - Аталанта 2:3 днес: Наполи - Болоня от събота: Каляри - Удинезе 0:2 Лацио - Интер 0:3 Лече - Ювентус 0:1 В класирането с 85 точки води Интер, който вече си осигури шампионската титла, пред Наполи с 70, Ювентус с 68, Милан и Рома с по 67 точки, Комо с 65 и други.