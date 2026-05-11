Подробно търсене

Милан загуби от Аталанта и трепери за мястото си в Шампионската лига

Христо Бонински
Милан загуби от Аталанта и трепери за мястото си в Шампионската лига
Милан загуби от Аталанта и трепери за мястото си в Шампионската лига
Снимка: AP Photo/Antonio Calanni
Милано,  
11.05.2026 07:30
 (БТА)

Отборът на Милан ще има много труден финал на сезона в Серия А, след като загуби домакинството си на Аталанта с 2:3 в 36-ия кръг. "Росонерите" са на четвърто място в класирането с 67 точки, като за момента държат в ръка квотата си за Шампионската лига, но това може да се промени в следващите два кръга до края на първенството. 

Милан допусна петата си загуба в последните осем мача, като между август и февруари тимът бе направил серия от 24 срещи без поражение. Голмайсторът на отбора Рафаел Леао не е вкарвал от два месеца и бе освиркван от трибуните при смяната му след час игра. 

Милан изкара кошмарно първо полувреме, като Едерсон откри резултата за тима от Бергамо в седмата минута, а Давиде Дзапакоста направи 2:0 в 29-ата минута. Малко след подновяването на играта след почивката Джакомо Распадори вкара за 3:0 за Аталанта след асистенция на Едерсон. Това доведе до масово напускане на фенове на Милан от трибуните, които протестират срещу ръководството на клуба и американските собственици. 

Едва в 88-ата минута Страхиня Павлович върна един гол за тима на Масимилиано Агегри, а дълбоко в добавеното време Кристофър Нкунку направи 2:3 от дузпа. 

"Не бяхме единни след втория им гол, жалко е, защото направихме добро начало на мача. Не очаквахме да изпаднем в подобна ситуация, но все още държим съдбата си в ръце. Това трябва да започне с победа при гостуването на Дженоа следващия уикенд", коментира след загубата треньорът на Милан Алегри. 

Милан в момента е с равни точки с Рома, който се наложи над Парма (3:2) и води само с две пред шестия Комо. Аталанта е на седма позиция с 58 точки. 

 

Първенство на Италия по футбол, двубои от 36-ия кръг в Серия А:

Верона - Комо            0:1   
Кремонезе - Пиза         3:0
Фиорентина - Дженоа      0:0
Парма - Рома             2:3
Милан - Аталанта         2:3

днес:
Наполи - Болоня

от събота:
Каляри - Удинезе         0:2
Лацио - Интер            0:3   
Лече - Ювентус           0:1   

В класирането с 85 точки води Интер, който вече си осигури шампионската титла, пред Наполи с 70, Ювентус с 68, Милан и Рома с по 67 точки, Комо с 65  и други.

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

10.05.2026 21:21

С два късни гола Рома обърна Парма и завоюва ценна победа в битката за топ 4 в Серия А

С два късни гола Рома спечели драматично с 3:2 при гостуването на Парма на стадион „Енио Тардини“ и запази надежди да завърши в топ 4 на Серия и да се класира за Шампионска лига.  „Вълците“ от Рим поведоха в средата на първата част с гол на Дониел
10.05.2026 17:58

Българският национал Росен Божинов получи червен картон при загуба на Пиза от Кремонезе в Серия А

Първенство на Италия по футбол, двубои от 36-ия кръг в Серия А: Верона - Комо               0:1   Кремонезе - Пиза         3:0Фиорентина - Дженоа   0:0 по-късно днес:Парма - РомаМилан - Аталанта утре:Наполи - Болоня от събота:Каляри - Удинезе      
10.05.2026 15:32

Комо постигна минимална победа при гостуването си на Верона и се изкачи на пето място в Серия А

Отборът на Комо победи Верона с 1:0 при гостуването си в ранния неделен мач от 36-ия кръг на италианската Серия А. Победното попадение за тима на Сеск Фабрегас отбеляза гръцкият нападател Анастасиос Дувикас в 71-вата минута. Той получи чудесен пас
10.05.2026 07:25

Душан Влахович донесе ценната победа на Ювентус срещу Лече, тимът вече е на трето място в Серия А

Ювентус постигна много ценна победи при гостуването си на Лече с 1:0 в късния съботен мач от програмата на Серия А. Победното попадение за "бианконерите" вкара още в първата минута сръбският нападател Душан Влахович, който получи асистенция от
09.05.2026 21:00

Шампионът на Италия Интер (Милано) с нов категоричен успех, този път вкара три гола на Лацио като гост

Шампионът Интер (Милано) постигна нов категоричен успех – 3:0 като гост над Лацио в 36-ия кръг на Серия А, и вече има 15 точки преднина над Наполи. Домакините от Лацио останаха 8-и с 51. За победителите Лаутаро Мартинес, Петър Сучич и Хенрих
09.05.2026 18:04

Удинезе победи Каляри като гост в Серия А

Първенство на Италия по футбол, двубои от 36-ия кръг в Серия А: Каляри - Удинезе - 0:2 по-късно днес:Лацио - ИнтерЛече - Ювентус от петък:Торино - Сасуоло    2:1 утре:Верона - КомоКремонезе - ПизаФиорентина - ДженоаПарма - РомаМилан - Аталанта в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:44 на 11.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация