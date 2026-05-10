„Беше много тежка седмица за нас, но ние ще оставим Берое в елита на терена“, гарантира треньорът Хосу Урибе

Берое (Стара Загора) постигна победа с 1:0 над Добруджа в 34-ти кръг на Първа лига, като това е пети двубой без поражение и 10 поредни спечелени точки в битката за оцеляване. Старши треньорът на тима Хосу Урибе призна, че мачът е бил равностоен, като преди почивката домакините са доминирали. Но те са успели да реализират една контраатака, от която е дошла и победата. Така логично Урибе беше попитан дали ефективността е била водещата.

„Ефективността? Също и това, но и добрата работа, добре стояхме на терена. През първото полувреме не бяхме добре, но през второто започнахме да играем нашата игра, нашата тактика. Беше равностоен мач, между два равностойни отбора. Но имахме една ситуация, в която вкарахме и взехме трите точки“, започна Урибе след мача.

Тимът спечели 10 точки в последните пет мача и излезе от зоната на изпадащите, като се нарежда сега на 12-о място.

„Така или иначе момчетата влязоха в много добра форма в плей-аута, но беше много тежка седмица за нас с всичките неща, които трябваше да чуем. Но момчетата доказаха какво представляват на терена и ако се решава на терена, ще останат в елита на България".

Попитан дали има разговори с президента Eрнан Банато и с техническия директор Пако Сарагоса по отношение бъдещето на клуба и дали има шанс да се спечели обжалването в БФС и да се вземе професионален лиценз, той отговори: „Ние говорим на терена, стремим се да печелим мачове. И да го оставим в елита с нашето представяне“.