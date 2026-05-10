С два късни гола Рома обърна Парма и завоюва ценна победа в битката за топ 4 в Серия А

Мирослав Димитров
С два късни гола Рома обърна Парма и завоюва ценна победа в битката за топ 4 в Серия А
Gianni Santandrea/LaPresse via AP
Парма,  
10.05.2026 21:21
 (БТА)

С два късни гола Рома спечели драматично с 3:2 при гостуването на Парма на стадион „Енио Тардини“ и запази надежди да завърши в топ 4 на Серия и да се класира за Шампионска лига. 

„Вълците“ от Рим поведоха в средата на първата част с гол на Дониел Мален след асистенция на завърналия се след лечение на контузия Пауло Дибала.

След почивката Габриел Стрефеца изравни, а в 87-а минута Мандела Кейта изведе Парма напред в резултата.

В петата минута на добавеното време Дивайн Ренш вкара за 2:2 с удар по тревата от границата на наказателното поле.

Драмата настъпи в сетния миг на мача, когато първоначално реферът отсъди фаул в атака на Ренш, но след преглеждане на ситуацията съдията отсъди дузпа за Рома и даде втори жълт картон на защитника на Парма Саша Бригчи. Дониел Мален се нагърби с отговорността да стреля от бялата точка и с мощен шут прати топката в горния десен ъгъл - 3:2 за Рома.

Отборът на Рома вече има 67 точки и дели 4-5-о място с Милан, който в късния мач приема Аталанта. 

Първенство на Италия по футбол, двубои от 36-ия кръг в Серия А:

Верона - Комо               0:1   
Кремонезе - Пиза          3:0
Фиорентина - Дженоа   0:0
Парма - Рома                 2:3

по-късно днес:
Милан - Аталанта

утре:
Наполи - Болоня

от събота:
Каляри - Удинезе        0:2
Лацио - Интер             0:3   
Лече - Ювентус          0:1   

В класирането с 85 точки води Интер, който вече си осигури шампионската титла, пред Наполи с 70, Ювентус с 68, Милан и Рома с по 67 точки, Комо с 65  и други.

/МД/

Към 21:47 на 10.05.2026

