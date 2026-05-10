Берое постигна победа над Добруджа като гост в директна битка за оцеляване в efbet Лига и излезе от зоната на изпадащите

Първенство на България по футбол, среща от 34-ия кръг (разпределение на местата 9-16) в efbet Лига:

Добруджа 1919 (Добрич) - Берое (Стара Загора) 0:1 (0:0)

голмайстор: Йесид Валбуена 75

Жълти картони: Айкут Рамадан, Диого Мадалено (Добруджа), Марко Боргнино, Кайо Лопеш (Берое)

Главен съдия: Валентин Железов (Бургас)

ВАР-съдия: Драгомир Драганов (Варна)

Стадион "Дружба": 2000 зрители

Състави:

Добруджа (Дч): Галин Григоров, Богдан Костов, Джонатан Уртадо, Вашко Оливейра, Венцислав Керчев, Ди Матео Ловрич, Антон Иванов (63 - Матеус Леони), Диого Нунеш Мадалено (76 - Диого Да Ресурейсаос), Валдумар Те (62 - Ивайло Михайлов), Айкут Рамадан (81 - Георги Трифонов), Бубакар Анне

Берое (СтЗ): Артур да Мота, Сантяго Брунели, Хуан Пабло Саломони, Факундо Константини, Стефан Гаврилов (71 - Франсиско Варела), Станислав Йовков (57 - Тиджани Сона), Давид Валверде, Хуанка Пинеда, Марко Боргнино (82 - Кайо Лопеш), Исмаел Ферер, Факундо Аларкон (57 - Йесид Валбуена)

Берое (Стара Загора) постигна победа над Добруджа с 1:0 като гост в среща от 34-ия кръг на първенството по футбол на България, като събра 33 точки и се изкачи над зоната на изпадащите, заемайки 12-ото място. Добруджанци остават на предпоследното 15-о с 27 и четири поражения в последните пет мача.

Единственото попадение в мача вкара резервата Йесид Валбуена, който завърши контраатака в 75-ата минута, подхваната от вратаря Артур да Мота.

Двата отбора влязоха в мача, намиращи се под чертата на изпадащите, което го правеше с много висока стойност. За беройци имаше лоши новини през седмицата, след като се оказа, че клубът не е получил лиценз за участие в професионалния футбол през следващия сезон, но това не им повлия и те показаха характер и играха за победа.

Логично домакините започнаха по-активно и в 14-ата минута създадоха първата възможност, когато Бубакар Ане шутира от пряк свободен удар, но топката срещна тялото на Исмаел Ферер и излезе в корнер. Малко по-късно Валду Те комбинира с Бубакар Ане, чийто удар затрудни максимално вратаря Артур да Мота, но все пак той спаси.

Гостите от Стара Загора отговориха с далечен изстрел на много активния днес Стефан Гаврилов, който в 20-ата минута отправи мощен шут от 20 метра, а топката профуча на милиметри над горната греда на вратата, пазена от Галин Григоров.

Второто полувреме започна със здрава битка и много единоборства в средата на терена, като домакините бяха отново по-активни, но така и не стигаха близо до вратата на Да Мота, за да нанесат решаващ удар. Беройци чакаха своите шансове на контраатаки, като първият сигнал дойде в 63-ата минута, когато Исмаел Ферер центрира от десния фланг към Тиджани Сона, чийто удар обаче не затрудни вратаря Григоров.

Гостите поведоха в 75-ата минута с атака, която беше подхваната от вратаря Артур да Мота. Той улови центриране и показа завидна визия, след като Исмаел Ферер се оказа сам на центъра и му показа. Ферер рязко тръгна и подаде на левия фланг по диагонала на Марко Боргнино, който върна успоредно подаване за Йесид Валбуена, който на празна врата прати кълбото в мрежата на домакините.

След гола добруджанци тръгнаха в атаки, като разчитаха на пробиви и центрирания, но защитата на гостите се справи.