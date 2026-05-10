Йесид Валбуена донесе победа на Берое над Добруджа (Добрич) в среща от първенството на efbet Лига

Първенство на България по футбол, срещи от 33/34 кръг на efbet Лига: Спартак 1918 (Варна) - Славия (София) 2:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Димо Кръстев 8, 1:1 Роберто Райчев 22, 2:1 Цветелин Чунчуков 64 Ботев (Враца) - Септември (София) 1:1 (0:0) голмайстори: 0:1 Едни Рибейро 50, 1:1 Мичи Нтело 85 Добруджа 1919 (Добрич) - Берое (Стара Загора) 0:1 (0:0) голмайстор: Йесид Валбуена 75 от събота: Монтана - Локомотив София 1929 2:2 (2:0) Голмайстори: 1:0 Умаро Балде 14, 2:0 Иван Коконов 23, 2:1 Адил Тауи 63, 2:2 Георги Минчев 86 Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив) 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Асен Чандъров 41-дузпа, 2:0 Асен Дончев 90+17-дузпа Левски (София) - Лудогорец (Разград) 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Петър Станич 89 от петък: Локомотив (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали) 2:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Севи Идриз 55, 2:0 Жоел Цварц 81 червен картон: Патрик Луан (Арда) - 62-а минута ФК ЦСКА 1948 (София) - ЦСКА (София) 0:1 (0:0) Голмайстори: 0:1 Мохамед Брахими 58 временно класиране: 1. Левски 33 24 4 5 68:24 76 точки - шампион 2. Лудогорец 33 18 9 6 59:23 63 3. ЦСКА (София) 33 18 8 7 46:26 62 4. ЦСКА 1948 (Сф) 33 19 5 9 52:34 62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Локомотив (Пловдив) 33 13 13 7 34:34 52 6. Черно море 33 13 12 8 36:26 51 7. Арда (Кърджали) 33 12 9 12 33:31 45 8. Ботев (Пловдив) 33 12 7 14 42:41 43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9. Ботев (Враца) 34 10 14 10 30:31 44 10. Славия 1913 (София) 34 11 10 13 40:40 43 11. Локомотив (София) 34 10 13 11 48:44 43 13. Берое (Стара Загора) 34 7 12 15 27:47 33 12. Спартак (Варна) 34 6 13 15 30:56 31 14. Септември (София) 34 7 8 19 29:63 29 15. Добруджа 1919 (Добрич) 34 7 6 21 24:49 27 16. Монтана 34 4 11 19 21:50 23