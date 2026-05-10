Подробно търсене

Йесид Валбуена донесе победа на Берое над Добруджа (Добрич) в среща от първенството на efbet Лига

Атанас Василев
Йесид Валбуена донесе победа на Берое над Добруджа (Добрич) в среща от първенството на efbet Лига
Йесид Валбуена донесе победа на Берое над Добруджа (Добрич) в среща от първенството на efbet Лига
Снимка: кореспондент на БТА в Стара загора Емил Димов (КН)
10.05.2026 21:08
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 33/34 кръг на efbet Лига:
   
Спартак 1918 (Варна) - Славия (София)               2:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Димо Кръстев 8, 1:1 Роберто Райчев 22, 2:1 Цветелин Чунчуков 64

Ботев (Враца) - Септември (София)                   1:1 (0:0)
голмайстори: 0:1 Едни Рибейро 50, 1:1 Мичи Нтело 85

Добруджа 1919 (Добрич) - Берое (Стара Загора)       0:1 (0:0)
голмайстор: Йесид Валбуена 75

от събота:
Монтана - Локомотив София 1929                     2:2 (2:0)
Голмайстори: 1:0 Умаро Балде 14, 2:0 Иван Коконов 23, 2:1 Адил Тауи 63, 2:2 Георги Минчев 86

Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)               2:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Асен Чандъров 41-дузпа, 2:0 Асен Дончев 90+17-дузпа

Левски (София) - Лудогорец (Разград)               0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Петър Станич 89

от петък:
Локомотив (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали)         2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Севи Идриз 55, 2:0 Жоел Цварц 81
червен картон: Патрик Луан (Арда) - 62-а минута

ФК ЦСКА 1948 (София) - ЦСКА (София)                0:1 (0:0)
Голмайстори: 0:1 Мохамед Брахими 58

    временно класиране:
 1. Левски                  33  24   4   5  68:24  76 точки - шампион
 2. Лудогорец               33  18   9   6  59:23  63
 3. ЦСКА (София)            33  18   8   7  46:26  62
 4. ЦСКА 1948 (Сф)          33  19   5   9  52:34  62
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 5. Локомотив (Пловдив)     33  13  13   7  34:34  52
 6. Черно море              33  13  12   8  36:26  51
 7. Арда (Кърджали)         33  12   9  12  33:31  45
 8. Ботев (Пловдив)         33  12   7  14  42:41  43
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 9. Ботев (Враца)           34  10  14  10  30:31  44   
10. Славия 1913 (София)     34  11  10  13  40:40  43
11. Локомотив (София)       34  10  13  11  48:44  43
13. Берое (Стара Загора)    34   7  12  15  27:47  33
12. Спартак (Варна)         34   6  13  15  30:56  31
14. Септември (София)       34   7   8  19  29:63  29 
15. Добруджа 1919 (Добрич)  34   7   6  21  24:49  27
16. Монтана                 34   4  11  19  21:50  23

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:47 на 10.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация