Силно представяне на състезателките на клуб Левски на международния турнир по художествена гимнастика „Ritam Cup“ в Белград

Отлично представяне записаха състезателките на клуб Левски, които взеха участие в 20-ото издание на международния турнир по художествена гимнастика „Ritam Cup“ в Белград (Сърбия).

При момичетата, родени през 2013 година, Миа Александрова - член на проекто-олимпийския отбор на България, спечели три от три възможни златни медала. Младата грация оглави класирането в многобоя и беше най-силна на топка и на бухалки.

При девойките старша възраст националката Радина Стоянова взе всичките пет златни медала. Тя триумфира в многобоя вчера, а днес бе безапелационна и във всичките четири финала на отделните уреди.

Силно представяне направи и Иванина Иванска при жените. Във вчерашния многобой тя се пребори за сребърния медал, а в днешните финали спечели титлата на лента и сребро на бухалки.

Треньор на момичетата на този турнир беше Валентина Симеонова.