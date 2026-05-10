Хайденхайм запази надежди за оставане в Бундеслигата след победа срещу Кьолн

Мирослав Димитров
Ulrich Hufnagel/dpa via AP
Кьолн,  
10.05.2026 20:47
 (БТА)

Надеждите на Хайденхайм да остане в Бундеслигата остават живи след ценна победа с 3:1 при гостуването на Кьолн.

С един оставащ мач от този сезон, отборите в долната тройка на германския шампионат - Волфсбург, Хайденхайм и Санкт Паули - са с по 26 точки и запазват надежди за оставане в елита.

Триото ще се бори за 16-то място в класирането, което осигурява билет за плейофите за изпадащи/промоция. Волфсбург в момента заема това място.

Волфсбург ще гостува на Санкт Паули в директен двубой, докато Хайденхайм е домакин на Майнц.

Кьолн изравни чрез Мариус Бюлтер само две минути след като Ян Шьопнер даде преднина на Хайденхайм в осмата минута. Но удар на Арион Ибрахимович в 28-ата минута и втори гол на Шьопнер в 72-ата минута осигуриха на Хайденхайм много важните три точки.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 33-ия кръг на Бундеслигата:
Хамбургер ШФ - Фрайбург             - 3:2
Кьолн - Хайденхайм                       - 1:3

по-късно днес:
Майнц - Унион Берлин

от петък:
Борусия Дортмунд - Айнтрахт              - 3:2

от събота:
Аугсбург - Борусия Мьонхенгладбах   - 3:1
Хофенхайм - Вердер Бремен               - 1:0
РБ Лайпциг - Санкт Паули                    - 2:1    
Щутгарт - Байер Леверкузен                - 3:1
Волфсбург - Байерн Мюнхен               - 0:1

Байерн е шампион с 86 точки, следван от Борусия (Дортмунд) със 70, РБ Лайциг с 65. По-нататък в класирането са Щутгарт и Хофенхайм са с по 61, Байер (Леверкузен) е на 6-ото място с 58 и други.

/МД/

