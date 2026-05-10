Хайденхайм запази надежди за оставане в Бундеслигата след победа срещу Кьолн

Надеждите на Хайденхайм да остане в Бундеслигата остават живи след ценна победа с 3:1 при гостуването на Кьолн.

С един оставащ мач от този сезон, отборите в долната тройка на германския шампионат - Волфсбург, Хайденхайм и Санкт Паули - са с по 26 точки и запазват надежди за оставане в елита.

Триото ще се бори за 16-то място в класирането, което осигурява билет за плейофите за изпадащи/промоция. Волфсбург в момента заема това място.

Волфсбург ще гостува на Санкт Паули в директен двубой, докато Хайденхайм е домакин на Майнц.

Кьолн изравни чрез Мариус Бюлтер само две минути след като Ян Шьопнер даде преднина на Хайденхайм в осмата минута. Но удар на Арион Ибрахимович в 28-ата минута и втори гол на Шьопнер в 72-ата минута осигуриха на Хайденхайм много важните три точки.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 33-ия кръг на Бундеслигата:

Хамбургер ШФ - Фрайбург - 3:2

Кьолн - Хайденхайм - 1:3

по-късно днес:

Майнц - Унион Берлин

от петък:

Борусия Дортмунд - Айнтрахт - 3:2

от събота:

Аугсбург - Борусия Мьонхенгладбах - 3:1

Хофенхайм - Вердер Бремен - 1:0

РБ Лайпциг - Санкт Паули - 2:1

Щутгарт - Байер Леверкузен - 3:1

Волфсбург - Байерн Мюнхен - 0:1

Байерн е шампион с 86 точки, следван от Борусия (Дортмунд) със 70, РБ Лайциг с 65. По-нататък в класирането са Щутгарт и Хофенхайм са с по 61, Байер (Леверкузен) е на 6-ото място с 58 и други.