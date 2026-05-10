Арсенал отбеляза един гол повече от Уест Хям и спечели лондонско дерби във Висшата лига на Англия

Атанас Василев
Футболистите на Арсенал се радват след победния гол във вратата на Уест Хям. Снимка: AP Photo/Ian Walton
Лондон,  
10.05.2026 20:47
 (БТА)

Арсенал (Лондон) победи с минималното 1:0 Уест Хям в среща от 36-ия кръг на английската Висша лига и направи нова крачка към титлата, съобщава сайтът на Лигата.

„Артилеристите“ стигнаха до успеха благодарение на единственото попадение на Леандро Тросар в 83-ата минута и вече имат 79 точки, с 5 повече от преследвача Манчестър Сити, който обаче има и мач по-малко.

Домакините от Уест Хям могат да съжаляват заради пропуснатите възможности да си тръгнат поне с точка, тъй като не успяха да реализират няколко много добри атаки. Най-близо бяха до гола в добавеното време, когато удар на Калъм Уилсън след изпълнение на ъглов удар спря в мрежата. Съдията Крис Кавана обаче беше извикан край терена, за да прегледа ситуацията на монитора от системата ВАР, като прецени фаул срещу вратаря на Арсенал Давид Рая и отмени гола.

Пет минути преди края на редовното време пък 22-годишният нападател Пабло излезе сам срещу Рая, но от три метра стреля в крака му и пропусна сигурен гол.

Арсенал можеше да открие в 9-ата минута на мача, когато Леандро Тросар след изпълнение на ъглов удар два пъти с глава се размина. Първо вратарят на Уест Хям от много трудна позиция отби изстрела му, а при добавка и меле пак Тросар с глава прати топката в страничната греда.

Късметът му се усмихна 7 минути преди края на срещата, когато Мартин Йодегор проби от дясно и върна топката около точката за изпълнение на дузпа. Там белгиецът посрещна топката и вкара, за да гарантира победата.



Първенство на Англия, срещи от 36-ия кръг на Висшата лига:
Бърнли - Астън Вила           2:2
Кристъл Палас - Евертън       2:2
Нотингам - Нюкасъл            1:1
Уест Хям - Арсенал            0:1  


от събота:
Ливърпул - Челси	      1:1
Брайтън - Уулвърхямптън	      3:0
Фулъм - Борнемут              0:1
Съндърланд - Манчестър Юн     0:0
Манчестър Сити - Брентфорд    3:0

В понеделник:
Тотнъм - Лийдс

Начело в класирането е Арсенал със 79 точки от 36 мача, пред Манчестър Сити със 74 (35), 
Манчестър Юнайтед с 65 (36), Ливърпул и Астън Вила с по 59 (от 36 мача), Борнемут - 55, Брайтън - 53 и други.

/АВ/

