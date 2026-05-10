Хебър победи Етър като гост в първи мач от 32-ия кръг на Втора лига

site.btaХебър победи Етър като гост в първи мач от 32-ия кръг на Втора лига
Първенство на България по футбол, срещи от 32 кръг на Mr Bit Втора Лига: Етър ВТ - Хебър - 0:1 в понеделник: ОФК Янтра - ОФК Вихрен (Сандански) Лудогорец II (Разград) - ОФК Локомотив Горна Оряховица Миньор (Перник) - - ПФК ЦСКА II (София) ФК Севлиево - ОФК Беласица Спортист (Своге) - Пирин (Благоевград) Марек (Дупница) - Черноморец 1919 (Бургас) Фратрия (Варна) - Дунав (Русе) временно класиране: 1. Дунав (Русе) 29 19 8 2 49:12 65 точки 2. Янтра 2019 (Габрово) 29 16 9 4 41:23 57 3. Фратрия (Варна) 29 16 8 5 53:27 56 4. Вихрен (Сандански) 30 16 6 8 56:34 54 5. ЦСКА II (София) 30 14 7 9 52:31 49 6. Черноморец 1919 (Бургас) 29 10 13 6 35:26 43 7. Етър (В. Търново) 30 10 11 9 38:42 41 8. Хебър 1918 (Пазарджик) 30 11 6 13 40:49 39 9. Лудогорец 1945 II (Разград) 29 9 8 12 35:40 35 10. Пирин (Благоевград) 29 8 11 10 34:35 35 11. Марек 1915 (Дупница) 29 8 10 11 22:34 34 12. Локомотив (Горна Оряховица) 29 8 9 12 30:41 33 13. Спартак (Плевен) 30 8 8 14 31:40 32 14. Миньор (Перник) 29 7 9 13 30:38 30 15. Спортист 2009 (Своге) 29 7 7 15 25:47 28 16. Севлиево 29 7 5 17 23:45 26 17. Беласица (Петрич) 29 4 7 18 24:54 19
/МД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина