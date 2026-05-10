Хебър победи Етър като гост в първи мач от 32-ия кръг на Втора лига

Мирослав Димитров
Снимка: Николай Венков/БТА
Велико Търново,  
10.05.2026 20:31
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 32 кръг на Mr Bit Втора Лига:

Етър ВТ - Хебър - 0:1

в понеделник:
ОФК Янтра - ОФК Вихрен (Сандански)
Лудогорец II (Разград) - ОФК Локомотив Горна Оряховица
Миньор (Перник) - - ПФК ЦСКА II (София)
 ФК Севлиево - ОФК Беласица
Спортист (Своге) - Пирин (Благоевград)
Марек (Дупница) - Черноморец 1919 (Бургас)
Фратрия (Варна) - Дунав (Русе)

временно класиране:
 1. Дунав (Русе)                       29   19   8   2   49:12   65 точки        
 2. Янтра 2019 (Габрово)               29   16   9   4   41:23   57       
 3. Фратрия (Варна)                    29   16   8   5   53:27   56         
 4. Вихрен (Сандански)                 30   16   6   8   56:34   54
 5. ЦСКА II (София)                    30   14   7   9   52:31   49     
 6. Черноморец 1919 (Бургас)           29   10  13   6   35:26   43
 7. Етър (В. Търново)                  30   10  11   9   38:42   41
 8. Хебър 1918 (Пазарджик)             30   11   6  13   40:49   39
 9. Лудогорец 1945 II (Разград)        29    9   8  12   35:40   35  
10. Пирин (Благоевград)                29    8  11  10   34:35   35
11. Марек 1915 (Дупница)               29    8  10  11   22:34   34
12. Локомотив (Горна Оряховица)        29    8   9  12   30:41   33  
13. Спартак (Плевен)                   30    8   8  14   31:40   32
14. Миньор (Перник)                    29    7   9  13   30:38   30          
15. Спортист 2009 (Своге)              29    7   7  15   25:47   28
16. Севлиево                           29    7   5  17   23:45   26       
17. Беласица (Петрич)                  29    4   7  18   24:54   19

/МД/

Към 21:48 на 10.05.2026

