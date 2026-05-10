Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Загреб, Антъни Генов ще играе на двойки

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Загреб (Хърватия) с награден фонд 97 640 евро.

Пловдивчанинът победи Денис Евсеев (Казахстан) с 6:3, 4:6, 6:0 за близо два часа на корта.

Кузманов спечели първия сет с един пробив във втория гейм, но загуби втората част, след като допусна два пробива. В третия сет той доминираше изцяло и след 6:0 затвори мача.

Българинът заработи 2 точки за световната ранглиста, в която заема тази седмица 315-о място.

За място в основната схема той ще играе утре срещу Нерман Фатич (Босна и Херцеговина). Двамата са играли девет пъти един срещу друг, като Кузманов има пет победи.

В надпреварата ще участва още един българин. Антъни Генов и Фис Бас (Великобритания) излизат в първия кръг на двойки срещи Мирза Башич (Босна и Херцеговина) и Денис Молчанов (Украйна).