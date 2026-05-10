Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Загреб, Антъни Генов ще играе на двойки

Ива Кръстева
снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова (архив)
Загреб,  
10.05.2026 20:18
 (БТА)

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Загреб (Хърватия) с награден фонд 97 640 евро.

Пловдивчанинът победи Денис Евсеев (Казахстан) с 6:3, 4:6, 6:0 за близо два часа на корта.

Кузманов спечели първия сет с един пробив във втория гейм, но загуби втората част, след като допусна два пробива. В третия сет той доминираше изцяло и след 6:0 затвори мача.

Българинът заработи 2 точки за световната ранглиста, в която заема тази седмица 315-о място.

За място в основната схема той ще играе утре срещу Нерман Фатич (Босна и Херцеговина). Двамата са играли девет пъти един срещу друг, като Кузманов има пет победи.

В надпреварата ще участва още един българин. Антъни Генов и Фис Бас (Великобритания) излизат в първия кръг на двойки срещи Мирза Башич (Босна и Херцеговина) и Денис Молчанов (Украйна).

/ИК/

Свързани новини

30.04.2026 11:24

Димитър Кузманов не успя да се класира за четвъртфиналите на турнира "Чалънджър" в Шимкент

Българският тенисист Димитър Кузманов не успя да се класира за четвъртфиналите на турнира на клей от сериите "Чалънджър" в Шимкент. В среща от втория кръг поставеният под номер 4 в схемата пловдивчанин отстъпи с 4:6, 2:6 пред Бувайсар Гадамаури от
12.04.2026 19:29

Кузманов стартира с победа в квалификациите на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Португалия, Донски ще играе в основната схема на двойки

Пловдивчанинът победи в първия си двубой поставения под номер 10 в схемата на пресявките Едас Бутвилас (Литва) с 6:1, 1:6, 6:4 за 2:04 часа на корта.
31.03.2026 14:31

Димитър Кузманов загуби във втория кръг от квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите „АТП 250“ в Букурещ

Димитър Кузманов загуби във втория кръг от квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите „АТП 250“ в Букурещ (Румъния) с награден фонд 612 хиляди евро.
30.03.2026 15:11

Димитър Кузманов се класира за втория кръг от квалификациите на тенис турнир в Букурещ

Димитър Кузманов се класира за втория кръг от квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите „АТП 250“ в Букурещ, Румъния, с награден фонд 612 хиляди евро. Втората ракета на България победи поставения под номер 5 в квалификационната схема

