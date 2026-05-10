Треньорът Стив Кер ще подпише нов двегодишен договор с Голдън Стейт Уориърс в НБА

Треньорът на Голдън Стейт Уориърс Стив Кер ще преподпише с калифорнийския отбор за две години, въпреки разочароващия сезон без участие в плейофите, съобщиха агентите му пред ESPN в събота.

Според американската медия, позовавайки се на Дан Евелоф и Рик Смит от Priority Sports, Кер е решил да остане въпреки елиминирането на Уориърс в последния им мач от плейофите през април срещу Финикс. Тогава треньорът е поставил под съмнение бъдещето си, след като е поел кормилото на Голдън Стейт през 2014 година и е извел отбора на Стеф Къри до четири шампионски титли в НБА (2015, 2017, 2018 и 2022).

"Всички тези позиции имат срок на годност", отбеляза той веднага след загубата от Сънс, предполагайки, че може би е "време за свежа кръв и нови идеи".

Според ESPN, позовавайки се на анонимни източници от НБА, Кер ще остане най-високоплатеният треньор в лигата. Той е спечелил 17,5 милиона долара този сезон.

Уориърс имаха разочароващ сезон, като успяха да стигнат до ръба на плейофите въпреки многобройните контузии в застаряващия състав. 36-годишният Джими Бътлър скъса кръстните връзки на дясното си коляно през януари, а лидерът Стеф Къри пропусна 27 мача, също поради контузия на дясното коляно.