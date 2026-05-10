Британецът Даниел Дюбоа си върна титла в супер-тежката категория в професионалния бокс

Британецът Даниел Дюбоа спечели световната шампионска титла в професионалния бокс във версията на Световната боксова организация (WBO) в супер-тежката катерогия, като се наложи над сънародника си Фабио Уордли с технически нокаут в 11-ия рунд, предоха световните агенции.

28-годишният Дюбоа си върна един пояс, след като загуби титлата на Международната боксова федерация (IBF) след загуба от украинеца Олександър Усик през юли 2025. Усик по-късно се отказа от пояса в WBO, с което бе лишен от званието абсолютен световен шампион.

Двубоят започна лошо за Дюбоа, който бе пратен на земята още в първите секунди, а след това бе поставен на колене и след силен десен удар на Уордли. Но боксьорът от Лондон след това пое инициативата и нанесе много удари в лицето на съперника си, което цялото бе в кръв още в шестия рунд. В деветия рунд лицето на Уордли бе неузнаваемо и той вече не виждаше с дясното око. Съдията Хауърд Фостър прекрати срещата в 11-ия рунд.

В актива на 28-годишния Дюбоа вече има 23 победи (22 с нокаут) и 3 загуби. 31-годишният Уордли претърпя първо поражение в кариерата си при 20 победи и едно реми.