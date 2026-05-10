Андреа Вендраме няма да може да продължи участието си в Обиколката на Италия

Спец. кор. на БТА Георги Крумов
Андреа Вендраме (най-вляво) / снимка: Христо Стефанов/БТА (ЛФ)
10.05.2026 09:04
Колоездачът Андреа Вендраме няма да може да продължи участието си в 109-ото издание на Обиколката на Италия, съобщиха от тима на Джайко.

31-годишният италианец бе една от жертвите на масовото падане 23 километра преди финала на втория етап от Джирото от Бургас до Велико Търново. Той успя да завърши с изоставане от над 17 минути от победителя Гийермо Томас Силва, но състоянието му не позволява той да кара в днешния 175-километров етап от Пловдив до София.

Вендраме има фрактури на три напречни процеса в долната част от гърба. Той ще отпътува директно за Италия, където ще започне процес на рехабилитация. 

/ГК/

