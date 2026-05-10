Подробно търсене

Оклахома Сити Тъндър взе голям аванс срещу Лос Анджелис Лейкърс, Кливланд постигна първи успех над Детройт

Христо Бонински
Оклахома Сити Тъндър взе голям аванс срещу Лос Анджелис Лейкърс, Кливланд постигна първи успех над Детройт
Оклахома Сити Тъндър взе голям аванс срещу Лос Анджелис Лейкърс, Кливланд постигна първи успех над Детройт
Снимка: AP Photo/Mark J. Terrill
Лос Анджелис,  
10.05.2026 08:11
 (БТА)

Аджай Мичел вкара 18 от своите 24 точки през второто полувреме и Оклахома Сити Тъндър победи Лос Анджелис Лейкърс със 131:108, като по този начин поведе с 3:0 успеха в полуфиналите на Западната конференция на НБА. Нито един отбор в историята все още не е успявал да навакса накова изоставане. Шей Гилджъс-Александър добави 23 точки и девет асистенции. Чет Холмгрен помогна с 18 точки и девет борби, а Кейсън Уолъс се включи с 16 точки от пейката.  

Оклахома изоставаше с две точки на почивката, но през втората част приключи с категоричното 74:49 срещу "езерняците".

Риу Хачимура направи пет тройки и бе най-резултатен за Лейкърс с 21 точки, ЛеБрон Джеймс добави 19, осем асистенции и шест борби. Люк Кенъдр помогна с 18 точки от пейката, а Остин Рийвс - със 17 точки и девет асистенции. 

Четвъртият мач между двата тима е в понеделник в Лос Анджелис. Лейкърс вече има баланс срещу Оклахома Сити през сезон 0:7, като средно губят срещите си 21,5 точки разлика. Лука Дончич отново отсъстваше за тима от Лос Анджелис, Оклахома Сити беше без Джейлън Уилямс. 

"В третата четвърт нямахме нужната енергия и не положихме необходимите усилия и те ни вкараха 30 точки", съжаляваше след мача ЛеБрон Джеймс. "Отново ни сритаха в трети пореден мач, те са невероятен баскетболен отбор", призна треньорът на Лейкърс Джей Джей Редик.

Донован Мичел записа 35 точки и 10 борби при успеха на Клавланд Кавалиърс, който надигра Детройт Пистънс със 116:109 и намали пасива си на 1:2 победи в серията в Източната конференция. Джеймс Хардън също имаше значителен принос за победата, като отбеляза седем от своите 19 точки в последните 90 секунди на срещата. Кейд Кънингам направи втория си трипъл-дабъл в кариерата си в плейофите, като се отчете с 27 точки, 10 борби и 10 асистенции за Детройт, но също така загуби осем топки. 

Джарет Алън записа 18 точки, а Иван Мобли добави 13 и осем борби за "кавалерите". Мичел отбеляза своята точка номер 1000 по време на плейофите още в първата четвърт.  Тобиас Харис реализира 21 за "буталата", Дънкан Робинсън записа 15 точки, а Пол Рийд - 11 точки за десет минути на терена. 

Полуфинални плейофи в Националната баскетболна асоциация на САЩ 
и Канада (играе се до четири победи):

Източна конференция:
Кливланд - Детройт - 116:109
* Детройт води с 2:1 победи в серията.

Западна конференция:
Лос Анджелис Лейкърс - Оклахома Сити - 108:131
* Оклахома Сити води с 3:0 победи в серията.

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:46 на 10.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация