Подробно търсене

Реал Сосиедад и Бетис направиха голово равенство в среща от испанската Ла Лига

Христо Бонински
Реал Сосиедад и Бетис направиха голово равенство в среща от испанската Ла Лига
Реал Сосиедад и Бетис направиха голово равенство в среща от испанската Ла Лига
Снимка: AP Photo/Jose Breton
Сан Себастиан,  
10.05.2026 07:40
 (БТА)

Отборите на Реал Сосиедад и Бетис Севиля завършиха 2:2 в среща от 35-ия кръг на испанската Ла Лига.

Гостите от Севиля започнаха по-силно мача, като в 39-ата минута Антони откри резултата. Още в 47-ата минута Абде Езалзули направи 2:0 за Бетис, като тимът вече усещаше спечелването на три точки от двубоя. Това чувство се засили и в 63-ата минута, когато попадение на Йон Горочатеги от домакините бе отменено заради положение на засада. Ори Оскарсон все пак намали за тима от Сан Себастиан в 79-ата минута, а в първата минута от добавеното време на мача местният любимец Микел Оярсабал изравни от дузпа - 2:2. В шестата минута на добавеното време Айтор Руибал от Бетис бе изгонен от терена за втори жълт картон.

Бетис запазва петото си място в класирането, синоним на квота в Шампионската лига с 54 точки, но вече има само 4 повече от шестия Селта Виго, наложил се над Атлетико Мадрид. Реал Сосиедад е на осма позиция с 44 точки, като все още има отлични възможности да играе в Лига Европа през следващия сезон.  

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Испания:

днес:
Майорка - Виляреал
Атлетик Билбао - Валенсия
Овиедо - Хетафе
Барселона - Реал Мадрид

утре:
Райо Валекано - Жирона

Елче - Алавес                   - 1:1
Севиля - Еспаньол               - 2:1
Атлетико Мадрид - Селта Виго    - 0:1
Реал Сосиедад - Бетис           - 2:2

от петък:
Леванте - Осасуна               3:2

Барселона води в класирането с 88 точки, следван от Реал Мадрид със 77, 
Виляреал с 68, Атлетико Мадрид с 63, Бетис с 54, Селта Виго с 50 и други.

/ХБ/

Свързани новини

09.05.2026 22:00

Нова загуба за Атлетико (Мадрид) в Примера дивисион, Селта (Виго) се доближи на 3 точки от местата в Шампионската лига

  Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Испания: Елче - Алавес               - 1:1 Севиля - Еспаньол           - 2:1 по-късно днес: Атлетико Мадрид - Селта Виго Реал Сосиедад - Бетис утре: Майорка - Виляреал Атлетик Билбао -
09.05.2026 20:21

Севиля се наложи над Еспаньол като домакин и се измъкна от зоната на изпадащите в Примера дивисион

Севиля постигна важна победа в 35-ия кръг на Примера дивисион – 2:1 на свой терен над Еспаньол и успя да се измъкне от зоната на изпадащите. Севилци са с 40 точки на 12-ото място, но само 3 над първия от трите отбора, които ще се разделят с елита –
09.05.2026 08:16

Леванте направи обрат срещу десет души от Осасуна в Ла Лига

Тимът на Леванте победи Осасуна с 3:2 в мач от 35-ия кръг на испанската Ла Лига. Домакините от Валенсия успяха да направят впечатляващ орат, след като след само 11 минути игра изоставаха в резултата с 0:2. Джереми Толян си вкара от Леванте си

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:43 на 10.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация