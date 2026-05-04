Интер спечели титлата в Серия А за 21-и път в историята

Интер спечели титлата във футболното първенство на Италия. „Нерадзурите“ си подпечатаха трофея след победа с 2:0 у дома срещу Парма, която им дава непреодолим аванс от 12 точки пред шампиона от миналия сезон и втори в класирането Наполи три мача преди края.

Това е 21-вата титла на Интер в Серия А, като изостава само от рекордните 36 на Ювентус, и трета за последните шест години. Но Интер не беше печелил трофея пред своите фенове на "Сан Сиро" от 1989-а - преди близо четири десетилетия.

Маркюс Тюрам вкара точно преди почивката с удар под ъгъл, насочен точно извън обсега на вратаря на Парма Зион Сузуки. След това 37-годишният Хенрих Мхитарян добави още един гол в 80-ата минута, след като получи пас от Лаутаро Мартинес, който влезе от пейката, за да отбележи завръщането си след контузия.

Тюрам е роден в Парма, докато баща му, Лилиан Тюрам, е играл там.

„Откакто пристигнах в Интер - това е отбор, който обича да се държи заедно - на терена и извън него, и това е нашата сила“, каза Тюрам.

За Кристиан Киву, треньорът на Интер, трофеят беше спечелен срещу клуба, който той тренираше миналия сезон, след като помогна на Парма да се спаси от изпадане. Специалистът, който беше нает да замени напусналия Симоне Индзаги преди близо година, игра в отбора на Интер, който спечели требъл под ръководството на Жозе Моуриньо през 2010 година.

В борбата за втори трофея този сезон „нерадзурите“ ще се изправят срещу Лацио на финала за Купата на Италия след 10 дни.

Успехът на вътрешния терен е в рязък контраст с отпадането на Интер от плейофите на Шампионската лига този сезон от норвежкия клуб Будьо/Глимт. Миналия сезон Интер беше разгромен с 5:0 от Пари Сен Жермен на финала на Шампионската лига.

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Италия: Ювентус - Верона 1:1 Болоня - Каляри 0:0 Сасуоло - Милан 2:0 Интер - Парма 2:0 от събота: Удинезе - Торино 2:0 Комо - Наполи 0:0 Аталанта - Дженоа 0:0 от петък: Пиза - Лече 1:2 в понеделник: Кремонезе - Лацио Рома - Фиорентина В класирането води Интер с 82 точки, пред Наполи с 70, Милан с 67, Ювентус с 65, Комо с 62, Рома с 61 точки и

мач по-малко, Аталанта е с 55 и други.