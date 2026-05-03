Милан загуби гостуването на Сасуоло в шампионата на Италия

Милан загуби с 0:2 гостуването си на Сасуоло в двубой от 35-ия кръг в Серия А.

Доменико Берарди даде аванс в полза на домакините още в петата минута, а положението за "росонерите" стана още по-тежко в 24-ата минута, когато втори жълт и съответно червен картон получи Фикайо Томори.

Арман Лориенте оформи крайното 2:0 в 47-ата минута.

Милан все още има шансове за класиране в Шампионската лига догодина, като се намира на трето място в класирането с 67 точки. Сасуоло е на девета позиция до момента.

В друга среща от шампионата на Италия отборът на Болоня завърши наравно 0:0 пред собствена публика срещу Каляри.

По-късно тази вечер Интер Милано може да стане шампион, ако победи или завърши наравно у дома с Парма.

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Италия: Болоня - Каляри 0:0 Сасуоло - Милан 2:0 по-късно днес: Ювентус - Верона Интер - Парма от събота: Удинезе - Торино 2:0 Комо - Наполи 0:0 Аталанта - Дженоа 0:0 от петък: Пиза - Лече 1:2 в понеделник: Кремонезе - Лацио Рома - Фиорентина В класирането води Интер със 79 точки, пред Наполи с 70 и мач повече, Милан с 67 и двубой повече, Ювентус с 64, Комо с 62 и мач повече, Рома с 61 точки, Аталанта е с 54 и мач повече и други.