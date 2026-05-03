Милан загуби гостуването на Сасуоло в шампионата на Италия

Асен Даскалов
photo: Gianni Santandrea/LaPresse via AP
Милано,  
03.05.2026 19:17
 (БТА)

Милан загуби с 0:2 гостуването си на Сасуоло в двубой от 35-ия кръг в Серия А. 

Доменико Берарди даде аванс в полза на домакините още в петата минута, а положението за "росонерите" стана още по-тежко в 24-ата минута, когато втори жълт и съответно червен картон получи Фикайо Томори.

Арман Лориенте оформи крайното 2:0 в 47-ата минута.

Милан все още има шансове за класиране в Шампионската лига догодина, като се намира на трето място в класирането с 67 точки. Сасуоло е на девета позиция до момента.

В друга среща от шампионата на Италия отборът на Болоня завърши наравно 0:0 пред собствена публика срещу Каляри.

По-късно тази вечер Интер Милано може да стане шампион, ако победи или завърши наравно у дома с Парма.

 

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Италия:

Болоня - Каляри      0:0
Сасуоло - Милан      2:0

по-късно днес:
Ювентус - Верона
Интер - Парма

от събота:
Удинезе - Торино     2:0
Комо - Наполи        0:0
Аталанта - Дженоа    0:0

от петък:
Пиза - Лече          1:2

в понеделник:
Кремонезе - Лацио 
Рома - Фиорентина
 
В класирането води Интер със 79 точки, пред Наполи с 70 и мач повече, 
Милан с 67 и двубой повече, Ювентус с 64, Комо с 62 и мач повече, 
Рома с 61 точки, Аталанта е с 54 и мач повече и други.

