Берое пусна билетите за домакинството си срещу Монтана

Билетите за срещата от 33-тия кръг на футболното първенство между Берое и Монтана в Стара Загора вече са в продажба, съобщиха домакините на двубоя.

Цената на талоните е 5 евро, ако бъдат закупени предварително и в деня на срещата. Пропуските за VIP зоната са на цена от 25,50 евро. Билетите са в предварителна продажба на всички каси на kupibileti в страната, както и онлайн. За гостуващите фенове цените са същите и ще се предлагат онлайн или на касата пред сектор „Гости“.

Входът за лица до 14 и над 70 години ще бъде безплатен, но всички лица до 16 години трябва да бъдат с придружител и попълнена декларация. Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност, съобщават от Берое.

Относно организацията за достъп старозагорци уточняват, че всички привърженици на Берое ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход. Привърженици на гостуващия отбор ще могат да използват единствено сектор „Гости“ от западната страна на стадиона.

От Монтана обявиха, че организират пътуване за своите фенове до Стара Загора за гостуването на Берое. Тръгването ще бъде в 10:00 часа от жп гарата в града.

Двубоят, който е от плейофната фаза на шампионата е насрочен за 5 май от 17:30 часа на стадион „Берое“. В групата за определяне на местата от 9-то до 16-то място в крайното класиране, След победата си над Славия вчера Берое излезе от зоната на изпадащите и заема 12-то място с актив от 29 точки, а Монтана е на последната позиция с 21 точки, като в последния си мач спечели точка в гостуването си на Септември.