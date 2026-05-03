"Дойдохме тук, за да спечелим", категоричен бе старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич след успеха в градското дерби с Ботев

Димитър Петков
На снимката: старши треньорът на „Локомотив“ (Пловдив) Душан Косич. Снимка: Боян Ботев/БТА (БА)
Пловдив,  
03.05.2026 18:55
Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич очаквано бе доволен след постигнатия успех с 2:0 в градското дерби с Ботев във втория кръг от плейофите във втората четворка. С победата "черно-белите" се върнаха на петото място, даващо право на участие в бараж за турнира Лига на конференциите. 

"Дойдохме тук, за да спечелим. Невероятна енергия и от двата отбора. Атмосферата от феновете бе чудесна. Радваме се, че спечелихме този мач. Ботев нямаше какво да губят с човек по-малко. Когато сме с човек повече, не се чувстваме комфортно. Трябва да подобрим този аспект в нашата игра. Не бяхме достатъчно агресивни и позволихме на съперника да създаде опасности пред нашата врата. Не мога да бъда съвсем доволен от нашето представяне днес, но резултатът е добър и трябва да сме щастливи. Има детайли, които трябва да подобрим, за да бъдем успешни в следващите мачове", коментира след двубоя наставникът на Локомотив. 

"Нямахме достатъчно време да се възстановим след двубоя с Арда, но отборът не се нуждае от допълнителна мотивация за тези мачове. Момчетата изиграха добър двубой днес, особено през първото полувреме. Жоел Цварц показа своята индивидуална класа, за да вкара два гола. Трябва да призная, че имахме и малко късмет в ситуацията с попадението на Ботев, което бе отменено. Напрежението днес бе в отбора на домакините. Ние демонстрирахме агресия от първата минута. На терена е трудно - изисква се дисциплина от всички играчи. Само така нашите футболисти ще се развият. В момента резултатите ни са добри. Все още не сме постигнали нищо. Всеки ден трябва да се подобряваме. Ако не сме достатъчно добри, няма как да играем в Европа", каза още той. 

03.05.2026 19:22

"Днес всичко беше против нас", разочарован бе наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов след дербито с Локомотив

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов изрази разочарование след поражението с 0:2 в градското дерби с Локомотив от плейофите във втората четворка на класирането в Първа лига.
03.05.2026 18:23

С два гола на Жоел Цварц Локомотив се възползва от числено преимущество, за да спечели пловдивското дерби с Ботев и да излезе на пето място

Локомотив (Пловдив) се възползва от числено преимущество, за да стигне до успех с 2:0 в градското дерби с Ботев (Пловдив) от плейофите във втората четворка на Първа лига. И двете попадения за победата на "черно-белите" реализира Жоел Цварц, след като "канарчетата" играха с човек по-малко на терена още от 15-ата минута след директен червен картон на Емерсон Родригес за удар в лицето на Лукас Риян. Четвърт час преди края пък изравнителен гол на Франклин Маскоте бе отменен заради засада след близо 5-минутно преглеждане на ситуацията със системата ВАР.
03.05.2026 18:17

Локомотив (Пловдив) спечели градското дерби с Ботев

Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг: втора четворка Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив       0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Жоел Цварц 18, 0:2 Жоел Цварц 90+3 червен картон: Емерсон Родригес (Ботев Пловдив) 15  Арда Кърджали - Черно

